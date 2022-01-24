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因應9天春節連假 南投縣擬定八大交通疏導措施

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
春節連假期間，南投縣交通最大影響是閉國道3號名間交流道，籲民眾依指示牌面改由南投或中興交流道上國道。記者黑中亮／攝影
春節連假期間，南投縣交通最大影響是閉國道3號名間交流道，籲民眾依指示牌面改由南投或中興交流道上國道。記者黑中亮／攝影

因應今年春節連續假期長達9天，自本周六1月29日起至2月6日止，南投縣警局上午公布縣內各易塞車路段及時段，請民眾提早或延後規畫出遊行程以避開車潮，交通隊並表示，連假期間最大影響是高公局封閉國道3號名間交流道，籲民眾依指示牌面改由南投或中興交流道上國道；此外，籲請用路人及遊客盡量避開下午15至18時尖峰時段，行駛省道台3線名間往南投路段、埔里往國道6號愛蘭交流道路段，以避免塞車。

南投縣警局指出，預判縣內各風景遊憩區如合歡山武嶺、清境天空觀景步道、青青草原、魚池日月潭、溪頭杉林溪、名間親子遊憩園區等地，易塞車路段如國道6號愛蘭交流道、國道3號名間及竹山交流道、台14甲7.5公里、台3線名間至竹山路段、投151線保甲路往溪頭風景區、台16線頂崁三岔路口、日月潭台21線水社路段、九龍路口等處，預料將出現人車潮。

交通隊並表示，依照過往經驗，各風景區、重要交流道周邊交通疏導，已擬定交通疏導八大措施加強執行，並於主要省道及重要路口規畫97處交通疏導崗，加派警民力進行疏導，不僅埔里分局設置往日月潭方向的專用道，以疏解瞬間增加的大量車流，竹山分局也規畫溪頭實施滿場分流措施，請遊客務必提前查詢路況，以及停車場車流量再上路。

配合各易塞車路段及時段的交通疏導，南投警方呼籲民眾前來南投縣出遊前，需事先查看路況並收聽警廣，並配合警方疏導盡量避開車流尖峰時段上路，警方將不定時上線通報最新路況。

南投縣警局規畫溪頭實施滿場分流措施，請遊客務必提前查詢路況，以及停車場車流量再上路。記者黑中亮／攝影
南投縣警局規畫溪頭實施滿場分流措施，請遊客務必提前查詢路況，以及停車場車流量再上路。記者黑中亮／攝影
南投縣警局上午公布縣內各易塞車路段及時段，請民眾提早或延後規畫出遊行程以避開車潮。記者黑中亮／攝影
南投縣警局上午公布縣內各易塞車路段及時段，請民眾提早或延後規畫出遊行程以避開車潮。記者黑中亮／攝影
春節連假期間，南投縣交通最大影響是閉國道3號名間交流道，籲民眾依指示牌面改由南投或中興交流道上國道。記者黑中亮／攝影
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南投縣警局上午公布縣內各易塞車路段及時段，請民眾提早或延後規畫出遊行程以避開車潮。記者黑中亮／攝影
南投縣警局上午公布縣內各易塞車路段及時段，請民眾提早或延後規畫出遊行程以避開車潮。記者黑中亮／攝影

南投 國道 塞車

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