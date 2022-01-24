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台中外埔水美低窪地區每逢豪雨成災 民代爭取改善排水

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔水美低窪地區每逢豪雨必成災，台中市議員吳敏濟今天和相關單位會勘。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市外埔水美低窪地區每逢豪雨必成災，台中市議員吳敏濟今天和相關單位會勘。圖／台中市議員吳敏濟提供

台中市外埔水美路285巷與山美路排水不良每逢大雨必淹水，威脅百餘戶居民生命財產安全，台中市議員吳敏濟今天邀市府相關單位會勘並辦說明會，他建議將此處列為易淹水地區並改善，中市府預估改善經費2400萬，近期將進行細部設計。

市議員吳敏濟表示，颱風或豪雨時，來自東西南三側大量雨水同時匯集於285巷及山美路地勢低窪處，往北卻無排水系統，水勢無處宣洩才造成民宅與道路淹水。

住在水美路285巷的住戶余威靜說，去年颱風下大雨，她半夜從睡夢中驚醒，大量雨水從門縫灌進來淹半公尺深，床及家具全泡湯，整夜不敢睡覺。

水美里長陳俊樑表示，排水不良問題存在多年，居民飽受淹水之苦，請求吳敏濟議員幫忙，108年吳敏濟議員即邀集相關單位會勘，要求市府將此處列為易淹水地區並建議擴建北側排水溝，但因無法取得地主同意而擱置至今。

去年8月盧碧颱風挾帶豪雨，水淹及膝，嚴重影響居民生命財產安全，吳敏濟再度召集相關單位會勘，要求市府盡快研議改善方案，讓鄉親住得安心，改善方案近日出爐。

中市府水利局總工程司連昭榮表示，淹水點將設置集水井，並擴增既有側溝尺寸，導引水排放至瓦瑤溪，水美路285巷與山美路逕流全長各為600公尺及350公尺，估計經費為1400萬與1000萬，將先施作水美路，後續再觀察山美路淹水情形；建設局養工處副處長林昶穆表示，將與水利局廣納地方意見後盡快完成細部設計，改善排水不良情況。

吳敏濟表示，102年颱風造成天下一家社區後邊坡土石流，原因就是排水不良，當時要求市府施作排水溝及擋土牆，才保住居民生命財產安全，他說水美路285巷及山美路的淹水點改善，希望市府能趕在汛期前施作，讓百餘戶居民颱風或下雨天不再遭受淹水之苦。

台中市外埔水美低窪地區每逢豪雨必成災，此為去年颱風淹水情形。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市外埔水美低窪地區每逢豪雨必成災，此為去年颱風淹水情形。圖／台中市議員吳敏濟提供

淹水 盧碧颱風

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