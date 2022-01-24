疫情致中市電子書借閱冊數創新高 親子童書讀者最愛

台中市立圖書館公布2021年民眾借閱統計，疫情推動電子書借閱創新高，冊數較前一年成長174%、人次也成長148%，以親子童書、文學小說、財經商管等最受喜愛。實驗簡單具數育性的「小牛頓影音」、休閒旅遊雜誌書籍等，備受青睞。

中市圖指出，去年受疫情影響，民眾對閱讀的需求更明顯。去年度電子書借閱冊數及人次均創新高。

親子童書類有聲書佔約7成，電子書借閱前10名中，就佔了8名，顯現出疫情期間學校停課，童書的需求更為明顯；財經商管類圖書，如「阿甘投資法」「與成功有約」等，在疫情及經濟不確定影響下，民眾重視對未來的規劃及自我成長，語言學習類圖書也是熱門的借閱類別，英、日語學習仍是多數；文學小說類，日本作家東野圭吾仍受民眾喜愛，如「祈念之樹」「假面飯店」等。

根據統計，非文學類圖書「如果歷史是一群喵」在男女讀者借閱書籍中榜首；「原子習慣」「火來了快跑」「你好，我是接體員」等預約皆突破600人次。

疫情之下，文學類書籍在各類圖書中借閱量最高，電影、電視劇相關之書籍也都是熱門借閱書籍。

近年來，中市圖致力於提升館藏的質與量及改善閱讀環境，如去年開館的外埔分館及太平坪林分館2樓青少年閱讀空間，提供民眾更安全、舒適、友善的閱讀環境；也持續推行更多的便捷服務，如自助借書機、手機APP借書、數位市民卡借書等，讓臺中市文化城市生活更舒服。