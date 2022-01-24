盧秀燕異於顏寛恒 即時反擊不規避

自從贏得中二選區的立委補選後，親綠媒體轉向瞄準台中市長盧秀燕，不過盧秀燕與顏寛恒的情況不同，是否會激起反效果尚待觀察。日前，民進黨人士針對土地議題攻擊盧秀燕及其家族，盧則以提告反擊，顯見盧秀燕將對抺黑攻擊採取反擊策略，而非規避。

曾與顏清標競選立委的前追分國小校長李順涼日前在接受媒體訪問時指出，台中市府將藍線捷運B1站北移，是因盧的夫家早已在當地買了土地，盧秀燕表示，此事子虛烏有，並和先生廖述嘉立即提告，李順涼隨後說，他也是聽來的，如果有錯，他願意道歉。

盧即時反擊抹黑

中二立委補選時李順涼曾在媒體上爆了顏家許多料，顏家的占有公有地、建築違章等問題，李順涼猛力攻擊，顏家也難以反駁，但盧秀燕從政多年，素有「政治潔癖」，也從不讓先生參與干涉市政；對於李的「聽說」一事，決定即刻回擊。

藍營人士指出，盧秀燕必然會對綠營的抹黑攻擊採取反擊策略，不會如顏寛恒只以在地建設服務與紮根鄉里等被動守勢為主。但國民黨議員李中還是擔心影響盧的選情。對於抹黑攻擊，盧陣營雖將不容情的回擊，但政策上的良莠，恐仍會遭到檢視。

政策上仍須受檢視

曾是林佳龍競選時重要都計幕僚的逢甲大學教授劉曜華認為，土地正義仍是市府要面對的問題。台中市有22.1萬公頃的土地，卻只有2.3萬公頃納入地價稅及房屋稅體系，這種不合理現象市府必須有所清理與說明。盧也曾就地價稅給予調降減稅，但減稅最多的主要多為不動產大戶。

對於囤房稅，雖然台中市政府才正要提出規劃，但規劃方向只針對持有房屋戶數多寡加以課徵，且稅率偏低，對囤房大戶影響有限；劉曜華認為必須從稅基與稅率兩方向同時改革。再者，包括農地違規工廠合法化、社會住宅用地與興建等問題，也是盧市府必須正視的。

土地公義須正視

劉曜華23日在台灣環境公義協會演講時提出的攸關台中土地正義問題，雖有許多是歷史性沉疴，如農地違章工廠合法化對土地的不正義，是從過去累積至今的議題，歷任縣市長都要面臨檢視。

台灣環境公義協會部分理監事認為，此次中二補選顏寛恒會輸的重要原因之一，與顏家的房地產涉及違章、占有公保地、及看似合法卻不合理的事實被挖出來有關，許多年輕人因而站出來投給林靜儀。趁此時民眾關心居住正義熱潮，台灣的土地公義問題也應該加以檢視與推動改革。

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