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寒冬送暖11年 蔡其昌與天一圓德基金會照顧弱勢族群

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌邀集慈善團體募集愛心物資，今天在清水服務處和大甲文武五里活動中心送弱勢族群物資。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌邀集慈善團體募集愛心物資，今天在清水服務處和大甲文武五里活動中心送弱勢族群物資。圖／蔡其昌服務處提供

立法院副院長蔡其昌邀集慈善團體募集愛心物資，今天在清水服務處和大甲文武五里活動中心，與天一圓德基金會一起透過志工協助發送千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭和弱勢族群。

蔡其昌表示，這是服務團隊第11年舉辦寒冬送暖活動，今年持續與天一圓德基金會共同提供愛心物資發送給地方邊緣戶，尤其是這兩年台灣受到疫情影響，更需要各界相助，一同關懷照顧弱勢族群。

台中市議員王立任、施志昌到場協助發物資，他們表示團結力量大，這是第11年的寒冬送暖活動，和基金會一同募集愛心物資，這次送出上千份的民生物資，為了讓每一個弱勢家庭能夠過好年。

天一圓德基金會董事長張趙忠誠表示，基金會在全台提供寒冬送暖、急難救助、無棺入葬等社會服務，今年是第11年到海線地區，與蔡其昌副院長一起關懷社會，也感謝各界善心人士提供愛心，基金會將會持續把愛分享給需要的人。

立法院副院長蔡其昌邀集慈善團體募集愛心物資，今天在清水服務處和大甲文武五里活動中心送弱勢族群物資。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌邀集慈善團體募集愛心物資，今天在清水服務處和大甲文武五里活動中心送弱勢族群物資。圖／蔡其昌服務處提供

愛心 蔡其昌 疫情

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