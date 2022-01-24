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志工之女手做雪花糖 送北斗波麗士吃提前幫打氣
彰化縣警察局北斗警分局轄區有溪州公園和田尾公路花園，每逢新春連假遊客湧入，員警忙得不可開交，警察志工全數動員支援，今天贈送口罩等物品給志工和北斗警分局，提前為大家打氣。
北斗警分局警察志工中隊中隊長黃旗旺和多名志工，今天到北斗警分局送虎年口罩、手工雪花糖和環保泡麵碗，雪花糖和裝物品的人工皮提袋出自黃旗旺愛女之手，用愛心製作，為她老爸和全體志工、波麗士大人加油。
黃旗旺擔任中隊長19年，一連19年新春送物品慰勞員警，從未間斷。北斗警分局分局長楊志傑感謝志工中隊送給分局全體警察和員工240人，每人一份新春禮物；黃旗旺表示，彰化縣新春旅遊熱點半數在北斗警分局轄區，溪州公園2020「花在彰化」、田尾公路花園將有大批遊客到來，警察志工希望幫忙，減輕員警的辛勞。
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