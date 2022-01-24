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疾管署統計資料誤植 中市澄清未出現本土個案

中央社 / 台中24日電

疾管署網站昨天統計資料顯示台中市出現1例Omicron本土確診個案，台中市長盧秀燕今天澄清，是境外移入個案誤植為本土個案，而台中市也宣布暫停醫院探病，陪病限1人。

對於台中疫情今天引起地方各界關切，盧秀燕上午到北屯仁和快打站視察疫苗接種作業，接受媒體聯訪時澄清，是疾管署統計訊息錯誤，將境外移入個案誤植為本土個案，今天就會更新資料。

為優先保護較脆弱的民眾，盧秀燕說，今天修正「台中市因應COVID-19疫情醫院陪探病管理措施」公告，醫院原則禁止探病，住院病人的陪病者以1人為限，而病人為12歲以下兒童、65歲以上老人、身心障礙者或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限為2人。

另因應市民施打疫苗需求增加，盧秀燕說，春節期間共有216家次院所、開設462診次門診提供疫苗接種服務，歡迎市民預約接種。

由於12歲以下小朋友未打疫苗，在春節期間針對遊樂園業者是否有相關規範，盧秀燕表示，目前台中沒有本土個案，原則上讓市民正常活動，如有風吹草動，市府不排除調整相關防疫措施，提醒民眾做好防疫，平安過好年。

盧秀燕說，市府特別為65歲以上長輩施打第3劑開設快打站，台中市上週在29區開設47處快打站，完成17.5萬名長輩第3劑疫苗接種，北屯區因長輩人數較多，這週3個快打站再加開3天，服務9000多名長輩。

盧秀燕 疫苗 台中市

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