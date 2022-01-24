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買賣非法犬隻繁殖場的狗 中市廢止業者特定寵物業許可
屏東縣日前查獲非法犬隻繁殖場，查出該場幼犬也運送至台中市沙鹿區業者進行買賣，台中市動物保護防疫處今天說明，當時獲報後，去年11月25日與其他縣市同步展開稽查，發現該業者確有買賣犬隻來源不明及未完成寵物登記等情事，已依動物保護法及特定寵物業管理辦法規定裁罰8萬元罰鍰，並廢止業者的特定寵物業許可。
台中市動保處表示，依動物保護法規定，經營特定寵物買賣業者，其寵物來源應由取得許可證的寵物繁殖場或寵物買賣業者供應，違者將處4萬至20萬元罰鍰；另依特定寵物業管理辦法，繁殖業及買賣業辦理寵物登記及植入晶片，應向所在地直轄市或縣（市）主管機關申請提供寵物晶片後，向所在地主管機關或寵物登記管理辦法所定的合法機構辦理寵物登記，並照實填寫寵物晶片使用情形表，違者將處4萬至20萬元罰鍰，並廢止其許可。
台中市動保處呼籲，所有業者應確實遵守相關法規，以免受罰，也提醒消費者，購買犬貓應留意商家是否有在營業場所內懸掛許可證，廣告時是否揭露許可證字號，購得犬貓應已完成晶片植入及寵物登記。
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