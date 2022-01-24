天峰行善獲商家認同 送愛途中炸雞排一路飄香

下周就是農曆春節連假，各地慈善團體忙著在過年前關懷弱勢，彰化縣天峰慈善會今天到北斗區四鄉鎮，紅包和民生物資送到45個貧困家庭，當地派出所和分駐所員警陪同探視，貧困民眾看見「管區」和慈善人員到來，冒雨出門迎接，感激之情溢於言表。

北斗警分局和天峰慈善會上午在警分局辦公大樓門口集合，由副分局長廖仁蔚、天峰慈善會長蔡宏仁、理事長石世銘等人帶領，兵分4路到北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉送紅包和物資。分局長楊志傑說，天峰慈善會結合警力，由派出所、分駐所員警提報長期關懷對象名單，以「真正需要補助貧困家庭」或「家逢變故民眾」，不見得是政府列冊補助的低收入和中低收入戶。

埤頭鄉黃姓鄉民年近九旬，育有四名女兒，妻子去世多年，三女出嫁，四女求學中，他獨力撫養兩名中度身障女兒。「生活難苦啊！」黃姓鄉民表示，因名下有一樓瓦頂平房和土地，不符合政府補助資格，他罹病行動不便，每月領取農民年金7000元要養自己和兩名女兒，只能「度一日算一日」。

「行善像得到一顆種子，在眾人協助之下長成大樹。」天峰慈善會會長蔡宏仁說，天峰關懷弱勢12年，起初僅17戶，關懷範圍逐年擴大，今年慰問371戶，幫助弱勢家庭的過程中得到很多善的力量協助，例如今年到和美鎮送紅包和物資，有一家雞排店聽到消息主動參加，送現炸雞排給貧困家庭，員警和慈善會會員一路聞著炸雞排香噴噴氣味，溫暖滿心。

天峰慈善會送給每戶2000元紅包和白米、米粉、泡麵、毛毯等物資；蔡宏仁又說，本來米粉是買來送貧困家庭，米粉食品廠得知後，主動加入關懷行列免費送米粉，已送6年，慈善會除了現金紅包，其餘充滿愛心的贊助物資難以估價。