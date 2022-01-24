快訊

醫師曝「內用吃飯6原則」 去餐廳千萬別碰這件防疫物品

Podcast主持人提「斷交最多」 吳釗燮：這題不談好嗎？

天峰行善獲商家認同 送愛途中炸雞排一路飄香

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣天峰慈善會結合警力，把紅包和物資送「真正需要關懷的人」和急難家庭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣天峰慈善會結合警力，把紅包和物資送「真正需要關懷的人」和急難家庭。記者簡慧珍／攝影

下周就是農曆春節連假，各地慈善團體忙著在過年前關懷弱勢，彰化縣天峰慈善會今天到北斗區四鄉鎮，紅包和民生物資送到45個貧困家庭，當地派出所和分駐所員警陪同探視，貧困民眾看見「管區」和慈善人員到來，冒雨出門迎接，感激之情溢於言表。

北斗警分局和天峰慈善會上午在警分局辦公大樓門口集合，由副分局長廖仁蔚、天峰慈善會長蔡宏仁、理事長石世銘等人帶領，兵分4路到北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉送紅包和物資。分局長楊志傑說，天峰慈善會結合警力，由派出所、分駐所員警提報長期關懷對象名單，以「真正需要補助貧困家庭」或「家逢變故民眾」，不見得是政府列冊補助的低收入和中低收入戶。

埤頭鄉黃姓鄉民年近九旬，育有四名女兒，妻子去世多年，三女出嫁，四女求學中，他獨力撫養兩名中度身障女兒。「生活難苦啊！」黃姓鄉民表示，因名下有一樓瓦頂平房和土地，不符合政府補助資格，他罹病行動不便，每月領取農民年金7000元要養自己和兩名女兒，只能「度一日算一日」。

「行善像得到一顆種子，在眾人協助之下長成大樹。」天峰慈善會會長蔡宏仁說，天峰關懷弱勢12年，起初僅17戶，關懷範圍逐年擴大，今年慰問371戶，幫助弱勢家庭的過程中得到很多善的力量協助，例如今年到和美鎮送紅包和物資，有一家雞排店聽到消息主動參加，送現炸雞排給貧困家庭，員警和慈善會會員一路聞著炸雞排香噴噴氣味，溫暖滿心。

天峰慈善會送給每戶2000元紅包和白米、米粉、泡麵、毛毯等物資；蔡宏仁又說，本來米粉是買來送貧困家庭，米粉食品廠得知後，主動加入關懷行列免費送米粉，已送6年，慈善會除了現金紅包，其餘充滿愛心的贊助物資難以估價。

紅包 雞排

延伸閱讀

住桃園婆婆要她「別回家過年但先給紅包」 晚點匯款被罵拖時間

清水警民合辦公益餐 育幼院弱勢家庭和獨居長者獲紅包

Hami書城新春五虎禮　登入免費領紅包　投資自己再抽家電

雲林西螺福興宮福虎賀歲 除夕夜豪發8800份美金紅包

相關新聞

天峰行善獲商家認同 送愛途中炸雞排一路飄香

下周就是農曆春節連假，各地慈善團體忙著在過年前關懷弱勢，彰化縣天峰慈善會今天到北斗區四鄉鎮，紅包和民生物資送到45個貧困...

清水警民合辦公益餐 育幼院弱勢家庭和獨居長者獲紅包

農曆春節將至，台中市清水警分局大楊派出所長李財安結合在地里長和企業，昨晚合辦餐會，邀育幼院童、弱勢家庭和獨居長者聚餐，送...

菜價疲軟 年前可撿便宜

春節即將到來，民眾大嘆物價普遍上漲，但菜價卻受疫情影響而下跌，溪湖果菜公司總經理蔡健文表示，冬季菜價本來就會在低檔，連日...

春節擲筊博金牌…遊學太子爺 日月潭過年

春節將至，在台遊歷千廟的遊學太子爺曾多次造訪南投，甚至登上玉山主峰，因與南投頗有淵源，昨起駐駕日月潭文武廟，並贈送24面...

「無殼」太子爺駐駕日月潭 春節開放擲筊博金牌

農曆春節將至，在台遊歷千廟的遊學太子爺曾多次造訪南投，甚至登上玉山主峰，因與南投頗有淵源，今起駐駕日月潭文武廟，並贈送2...

台中民代戴虎頭帽快手寫春聯 新春加碼寵物義剪

台中市多位議員今天舉辦新春揮毫活動，光是寫春聯不夠看，國民黨東南區市議員李中加碼「毛小孩義剪」傳統童玩體驗區、按摩舒壓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。