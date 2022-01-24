清水警民合辦公益餐 育幼院弱勢家庭和獨居長者獲紅包
農曆春節將至，台中市清水警分局大楊派出所長李財安結合在地里長和企業，昨晚合辦餐會，邀育幼院童、弱勢家庭和獨居長者聚餐，送物資和紅包，讓弱勢家庭提前過年。
警方這次結合清水區楊厝里長曾弘利、大高雄檳榔老闆娘王秀燕、大楊警友站長和警友、東弘科技公司涂仁添董事長等人，在轄區舉行愛心送暖活動，邀請台中張秀菊育幼院基金會20多名兒童，及轄內50多名弱勢家庭、單親家庭、獨居長者，餐會關懷慰問，贈物資，發紅包。
清水警分局大楊派出所員警，平日執勤發現轄內許多不符合低收入戶資格、但生活艱困的家庭或是獨居長者，常前往關心了解生活狀活並予以各項協助，年關將近，期望民眾過好年，大楊所長李財安發起寒冬送暖活動，讓轄內弱勢民眾在重要節日期間也能感受到社會溫暖。
近日疫情升溫，李財安也藉此寒冬送暖時，向民眾提醒及宣導防疫關念及反詐騙的觀念，讓民眾除了開心領取愛心物資外，還能更加注意自身及財物安全。
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