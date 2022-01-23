疫情升溫！鹿港天后宮加強防疫 彰化南瑤宮取消路跑

近日COVID-19疫情升溫，彰化鹿港天后宮除落實中央疫情指揮中心防疫規範外，開放時間改為每天上午7時到晚間8時，並以30分鐘為限，並須全程戴口罩，保持社距離；彰化南瑤宮則取消除夕路跑，已報名民眾可以攜帶收據至櫃檯辦理退費，若不辦理退費則以添油香處理。

鹿港天后宮公告今天公告指出，開放時間改為每天上午7時到晚間8時，入宮參拜請全程戴口罩並實施實聯制，並配合入、出口的分流管制，量體溫消毒，廟方也暫不提供筊杯及籤筒等物品，停留時間以30分鐘為限，廟內並禁止飲食，且需維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。