「無殼」太子爺駐駕日月潭 春節開放擲筊博金牌

農曆春節將至，在台遊歷千廟的遊學太子爺曾多次造訪南投，甚至登上玉山主峰，因與南投頗有淵源，今起駐駕日月潭文武廟，並贈送24面虎年金牌給廟方，讓廟方與民眾結緣，開放擲筊試手氣，也盼留駐台灣的中心安民心，為台祈福除疫。

民俗專家廖大乙指出，遊學太子爺有別於多數神尊，不坐轎也不募款，不燒紙錢也不放鞭炮，沒有自己的宮廟，因為「無殼」而四處遊歷駐駕，甚至曾登上玉山主峰，40年來走過上千座宮廟，本月初訪彰化順澤宮，春節期間擇定移駕南投。

國際遊學太子爺團隊15日從彰化順澤宮移駕至南投魚池麒麟宮，於麒麟宮駐駕期間與廟方合作辦理「擲筊送（順澤宮）神帽」活動，今再動身前往日月潭，預計在整個春節期間駐駕於當地信仰中心「文武廟」，與南投民眾共同度過農曆年。

廖表示，遊學太子爺並非第一次到南投，先前就曾遊歷過竹山、草屯、魚池等地，過去也曾駐駕日月潭文武廟，因此與南投頗有淵源，而因近期國內疫情再起，為幫台灣祈福也安民心，今年再度回到南投文武廟，盼台灣的中心傳遞宗教正能量。

而此次春節駐駕，遊學太子爺也準備了2款各12面的虎年金牌，贈送給提供駐駕的文武廟，讓廟方與民眾結緣，廖表示，2款虎年金牌作用不一樣，一款保健康平安，一款咬錢求財，春節期間到文武廟走春就有機會試手氣博好運。