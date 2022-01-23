快訊

高雄公布50多處確診足跡 IKEA、好市多、漢神巨蛋入列

學測社會／結合疫情和時事考航運、選舉「中間偏易」 非選題重表達

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中民代戴虎頭帽快手寫春聯 新春加碼寵物義剪

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中戴老虎頭套，快手寫春聯。圖/李中服務處提供
台中市議員李中戴老虎頭套，快手寫春聯。圖/李中服務處提供

台中市多位議員今天舉辦新春揮毫活動，光是寫春聯不夠看，國民黨東南區市議員李中加碼「毛小孩義剪」傳統童玩體驗區、按摩舒壓。

李中表示他是在市場長大，做事得手腳俐落，連寫春聯也不例外快手快筆，今天在第四市場戴可愛的老虎頭套寫春聯，吸引民眾排隊索取春聯。另邀書法老師徐松森、楊宙安、林素蓮、陳素玲、李翠葉寫春聯，從上午10點到下午5點，熱鬧滾滾。中華先天能量創意養身學會為民眾按摩舒壓，獲得好評。

近年東南區新興人口移入多，舊城區復甦，李中說，今年揮毫地點選在東區建於1931年的第四市場，近百年的建築，台中市政府歷經4年多重新修復，讓大家重新認識這座歷史建築。

寵物商業同業公會陳政清理事長表示，以往公會服務對象都是寵物業者，弘光科技大學動物保健系師生也共襄盛舉，透過毛小孩義剪擴大社會參與。公會未來將開設專屬飼主的責任教育課程，減少棄養。

第四市場總經理魏彰志說，台中市政府在2015年將第四市場登錄為歷史建築，斥資近5000萬活化，去年12月重新開幕，90年的建築「修舊如舊」保留日治時期的屋架、屋頂、太子樓等結構，傳統市場進駐文創咖啡店市集，近百年不變的窗光，斜角入射在市場角落，成網美打卡熱點。

李中舉辦新春揮毫，現場為寵物義剪，很受飼主歡迎。圖/李中服務處提供
李中舉辦新春揮毫，現場為寵物義剪，很受飼主歡迎。圖/李中服務處提供
台中市議員李中舉辦新春揮毫，他擅長塊手寫春聯。圖／李中提供
台中市議員李中舉辦新春揮毫，他擅長塊手寫春聯。圖／李中提供

春聯 台中市

相關新聞

高鐵特定區土地 彰化限3年內開發

彰化縣公告標售高鐵彰化車站特定區社頭段246地號9筆配餘地，首度祭出限期開發條款。縣長王惠美說，購得土地者3年內，應取得...

台中民代戴虎頭帽快手寫春聯 新春加碼寵物義剪

台中市多位議員今天舉辦新春揮毫活動，光是寫春聯不夠看，國民黨東南區市議員李中加碼「毛小孩義剪」傳統童玩體驗區、按摩舒壓。

南投「紫瀑花廊」估春節大爆花 想搶拍得先預約

南投埔里南村里南平山道田生態農場錫葉藤花廊，一盛放就引爆紫色浪漫，在網路社群爆紅成打卡熱點；而去年入冬後濕冷，花期慢約2...

中市議員黃馨慧揮毫抓痧迎新年 江啟臣寫幸虎啟程祈福

距離農曆新年將近，民眾紛紛除舊佈新張貼春聯，台中市議員黃馨慧今邀請6位書法老師，在西屯文財廟前廣場揮毫。立委江啟臣受邀寫...

社頭年貨大街 蔬果、年節食品價廉物美

彰化縣社頭鄉農會結合青農22日到26日舉辦年貨大街活動，展售在地蔬果、年節應景食品禮品，一顆現採高麗菜40元、青花菜一粒...

虎哩好彩頭 梧棲農會百周年活動拔蘿蔔比賽親子同樂

台中市梧棲區農會百周年系列活動，今天在梧棲區龍安宮附近農田舉辦親子拔蘿蔔比賽，大人小孩戴起手套下田一起拔蘿蔔，許多小朋友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。