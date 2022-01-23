台中民代戴虎頭帽快手寫春聯 新春加碼寵物義剪

台中市多位議員今天舉辦新春揮毫活動，光是寫春聯不夠看，國民黨東南區市議員李中加碼「毛小孩義剪」傳統童玩體驗區、按摩舒壓。

李中表示他是在市場長大，做事得手腳俐落，連寫春聯也不例外快手快筆，今天在第四市場戴可愛的老虎頭套寫春聯，吸引民眾排隊索取春聯。另邀書法老師徐松森、楊宙安、林素蓮、陳素玲、李翠葉寫春聯，從上午10點到下午5點，熱鬧滾滾。中華先天能量創意養身學會為民眾按摩舒壓，獲得好評。

近年東南區新興人口移入多，舊城區復甦，李中說，今年揮毫地點選在東區建於1931年的第四市場，近百年的建築，台中市政府歷經4年多重新修復，讓大家重新認識這座歷史建築。

寵物商業同業公會陳政清理事長表示，以往公會服務對象都是寵物業者，弘光科技大學動物保健系師生也共襄盛舉，透過毛小孩義剪擴大社會參與。公會未來將開設專屬飼主的責任教育課程，減少棄養。