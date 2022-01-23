中市議員黃馨慧揮毫抓痧迎新年 江啟臣寫幸虎啟程祈福

距離農曆新年將近，民眾紛紛除舊佈新張貼春聯，台中市議員黃馨慧今邀請6位書法老師，在西屯文財廟前廣場揮毫。立委江啟臣受邀寫下「幸虎啟程」等吉祥話，祝福鄉親虎年大吉大利，平安度過疫情。

現場還有虎年「運勢提點」解說諮詢，「大台中美髮美容技術指導員職業工會」理事長蔡柯隆率團隊義剪，「千羊抓痧」指導老師楊淑惠與夥伴用抓痧讓身體產生自癒力，頗受歡迎。

立委江啟臣說，虎年即將到來，希望這隻老虎把病毒趕走，讓大家平安健康賺大錢。露一手書法寫下「幸虎啟程」「福虎生風」「虎進甘來」與「虎你發財」祝福來年平安。

黃馨慧表示，在農曆春節前舉辦春聯揮毫已連續數年，致力推動社區關懷、低碳發展等地方事務，希望為地方居民打造幸福社區，讓生活在西屯區的市民都能感受到都市文化與藝術傳承。