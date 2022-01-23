聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市議員黃馨慧揮毫抓痧迎新年 江啟臣寫幸虎啟程祈福
距離農曆新年將近，民眾紛紛除舊佈新張貼春聯，台中市議員黃馨慧今邀請6位書法老師，在西屯文財廟前廣場揮毫。立委江啟臣受邀寫下「幸虎啟程」等吉祥話，祝福鄉親虎年大吉大利，平安度過疫情。
現場還有虎年「運勢提點」解說諮詢，「大台中美髮美容技術指導員職業工會」理事長蔡柯隆率團隊義剪，「千羊抓痧」指導老師楊淑惠與夥伴用抓痧讓身體產生自癒力，頗受歡迎。
立委江啟臣說，虎年即將到來，希望這隻老虎把病毒趕走，讓大家平安健康賺大錢。露一手書法寫下「幸虎啟程」「福虎生風」「虎進甘來」與「虎你發財」祝福來年平安。
黃馨慧表示，在農曆春節前舉辦春聯揮毫已連續數年，致力推動社區關懷、低碳發展等地方事務，希望為地方居民打造幸福社區，讓生活在西屯區的市民都能感受到都市文化與藝術傳承。
6位書法老師現場揮毫，包括張桂蘭、陳永興、張淑娟、張珮瑩、郭明儒與杜晴江老師，現場有夫妻結伴、家長推嬰兒車參加活動，鄉親索取春聯十分踴躍，義剪、抓痧與詢問運勢，人潮不斷。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言