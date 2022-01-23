社頭年貨大街 蔬果、年節食品價廉物美
彰化縣社頭鄉農會結合青農22日到26日舉辦年貨大街活動，展售在地蔬果、年節應景食品禮品，一顆現採高麗菜40元、青花菜一粒30元，農民張瑜峰說，今年受疫情影響，年前菜價也下跌，溪湖果菜公司總經理蔡健文表示，目前菜價處於低檔，預計到過年前均是盤整疲軟。
社頭農會總幹事蕭浚二說，為了鼓勵在地農民自產自銷，社頭農會積極創造銷售平台，舉辦年貨大街活動，將在地優質農產品行銷出去，除了新鮮的蔬菜、社頭特產芭樂，還有在地蜂蜜、龍眼乾禮盒也可當年節禮品。
年貨大街蔬果價廉物美，一包菇50元、大白菜一粒50元、茼萵一包50元，
農民張瑜峰說，往年過年前一包茼萵可賣到80元，但今年受氣候、疫情影響，許多餐廳接不到尾牙、年夜飯的訂單，採購量也大減，蔬菜年前價格跌更多，所以現在也是多吃菜的好時機。
社頭年貨大街還有不少年節應景食品，農家自製的鹹豬肉、豆腐乳、辣椒醬真材實料，青農劉東和賣自家以自然農法栽種的蔬果，自製的豆腐乳還可炒高麗菜風味佳，還有辣椒醬拌麵、吃火鍋都是絕佳佐料。
彰化縣溪湖果菜市場大宗蔬菜花椰菜每公斤平均批發價目前為12.7元、高麗菜7.8元，市場總經理蔡健文說，冬季菜價本來就會在低檔，日前又連日下雨，有些菜受損，蔬菜到貨量減少，品質又差參不齊，菜價下跌，市場也進場護盤收購花椰菜做花椰菜乾。
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