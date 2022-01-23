歲末冬寒 台中愛心人士、企業紛為弱勢伸援手
春節將屆，台中市東海商圈店家、市議員楊正中紛為弱勢伸出援手，送衣物、物資給他們；中陽集團也關心夜歸市民的安全，送了30組太陽能LED爆閃警示燈給霧峰警分局，將裝設在危險路口使用，都讓社會感到處處有溫暖。
天主教聖母聖心修女會經營的西屯婦女及新住民培力中心，以特殊境遇弱勢家庭與新住民家庭為服務對象，東海藝術街商圈店家KAKY童（女）裝店特別讓11戶弱勢家庭到店裡免費挑衣服，讓他們能「穿新衣過好年」，阿米秀廚房創辦人許瑞宏也共襄盛舉，送給每一戶弱勢家庭一份豬腳禮盒，為他們加菜。
修女會黃修女上午趕到商圈感謝店家，商圈主委郭達鴻表示，西屯婦女及新住民培力中心是鄰居、家人，很感謝天主教聖母聖心修女會提供這樣的機會讓他們能回饋社會。東海藝術街是一個有人情味的商圈，歡迎大家使用振興五倍券去逛逛。
市議員楊正中關心弱勢族群生活，上午和服務處執行長楊大鋐到國安國宅發物資及年菜給國安國宅社區中低收入戶和獨居老人，永安里里長張阿淑、福林里長林柏翰以及志工們也到場服務，希望大家在疫情期間，能保重健康，平安快樂的過好年。
楊正中說，過去一年受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟體系大亂，大家都過得很辛苦，物價飛漲、工作機會相對減少，一些社福團體和弱勢家庭募不到經費與物資，生活更是雪上加霜、難過年。但是人間有愛，社會就有溫暖，感謝兩位里長及志工夥伴的協助與幫忙，為弱勢帶來溫暖。
楊大鋐說，他們結合善心人士勸募了107份的過年物資和年菜，並邀請永安里長張阿淑、福林里長林柏翰一起參與，希望他們都能夠過一個好年。
中陽集團是台中市知名的營建和量販集團，為守護夜歸民眾安全，特別捐贈台中市警霧峰分局30組太陽能LED爆閃警示燈，副分局長張明輝為此頒發感謝狀，表達對中陽最崇高的敬意與謝意，希能藉此喚起更多市民朋友對於警察工作的鼓勵與支持，維護台中市的交通與治安。
中陽集團商業不動產事業總經理葉家揚表示，關懷社會、善盡企業社會責任是中陽集團40年來始終秉持的理念，此次結合旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園等資源，一起為鄉里營造更宜居的生活環境，是相當榮幸且欣慰的一件事，更希望藉此發揮拋磚引玉的效果，使更多在地資源做為警方有力的後盾。
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