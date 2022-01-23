聽新聞
test
0:00 / 0:00
看過來！ 彰化縣公布26鄉鎮市春節連假垃圾清運時間
再一周就要過年了，由於春節連假長達9天，民眾關心垃圾清運問題，彰化縣環保局公布出26個鄉鎮市垃圾清運時間，1月31日除夕當天全縣鄉鎮市皆有清運，2月1日(初一)至2月2日(初二)則全部都停止清運，此後，部分鄉鎮市清運時間不一，可透過各公所網站或臉書查詢。
對於春節前，民眾若有大型廢棄物或家具需清運，可連繫在地清潔隊安排清運。
彰化縣環保局指出，春節9天連假期間，1月31日除夕當天全縣鄉鎮市皆有清運，2月1日(初一)至2月2日(初二)全縣鄉鎮市皆停止清運，2月3日（初三）大村鄉提前恢復清運、2月4日（初四）鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、埤頭鄉及二林鎮提前恢復清運，2月5日(初五)全縣鄉鎮市恢復清運。
環保局呼籲民眾，停止清運期間，將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，不要隨意丟棄造成髒亂。
彰化縣環保局提醒民眾，生活垃圾不可混入事業廢棄物且需要做好垃圾分類，平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，正確處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言