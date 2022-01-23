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看過來！ 彰化縣公布26鄉鎮市春節連假垃圾清運時間

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
春節9天連假，彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所清潔隊清運垃圾時間，呼籲民眾停止清運期間，將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，不要隨意丟棄造成髒亂。本報資料照片
春節9天連假，彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所清潔隊清運垃圾時間，呼籲民眾停止清運期間，將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，不要隨意丟棄造成髒亂。本報資料照片

再一周就要過年了，由於春節連假長達9天，民眾關心垃圾清運問題，彰化縣環保局公布出26個鄉鎮市垃圾清運時間，1月31日除夕當天全縣鄉鎮市皆有清運，2月1日(初一)至2月2日(初二)則全部都停止清運，此後，部分鄉鎮市清運時間不一，可透過各公所網站或臉書查詢。

對於春節前，民眾若有大型廢棄物或家具需清運，可連繫在地清潔隊安排清運。

彰化縣環保局指出，春節9天連假期間，1月31日除夕當天全縣鄉鎮市皆有清運，2月1日(初一)至2月2日(初二)全縣鄉鎮市皆停止清運，2月3日（初三）大村鄉提前恢復清運、2月4日（初四）鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、埤頭鄉及二林鎮提前恢復清運，2月5日(初五)全縣鄉鎮市恢復清運。

環保局呼籲民眾，停止清運期間，將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，不要隨意丟棄造成髒亂。

彰化縣環保局提醒民眾，生活垃圾不可混入事業廢棄物且需要做好垃圾分類，平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，正確處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全。

春節9天連假，彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所清潔隊清運垃圾時間，呼籲民眾停止清運期間，將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，不要隨意丟棄造成髒亂。本報資料照片
春節9天連假，彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所清潔隊清運垃圾時間，呼籲民眾停止清運期間，將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，不要隨意丟棄造成髒亂。本報資料照片

春節 除夕

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