看過來！ 彰化縣公布26鄉鎮市春節連假垃圾清運時間

再一周就要過年了，由於春節連假長達9天，民眾關心垃圾清運問題，彰化縣環保局公布出26個鄉鎮市垃圾清運時間，1月31日除夕當天全縣鄉鎮市皆有清運，2月1日(初一)至2月2日(初二)則全部都停止清運，此後，部分鄉鎮市清運時間不一，可透過各公所網站或臉書查詢。

對於春節前，民眾若有大型廢棄物或家具需清運，可連繫在地清潔隊安排清運。

彰化縣環保局指出，春節9天連假期間，1月31日除夕當天全縣鄉鎮市皆有清運，2月1日(初一)至2月2日(初二)全縣鄉鎮市皆停止清運，2月3日（初三）大村鄉提前恢復清運、2月4日（初四）鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、埤頭鄉及二林鎮提前恢復清運，2月5日(初五)全縣鄉鎮市恢復清運。

環保局呼籲民眾，停止清運期間，將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，不要隨意丟棄造成髒亂。