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本土疫情升溫 盧秀燕取消春節發放小紅包行程

中央社 / 台中23日電

本土疫情升溫，台中市長盧秀燕今天宣布，取消今年春節宮廟市長發放小紅包行程，以防疫為優先，避免人潮群聚。市府民政局也將推出「宮廟即時看」視訊服務，方便出門參拜分散人流參考。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，內政部長徐國勇昨天表示，宗教團體即日起停止辦理遶境、遊行、搶頭香等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動；此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

盧秀燕今天前往南屯區萬和宮視察防疫狀況，同時宣布取消今年春節宮廟市長發放小紅包行程，以防疫為優先，避免人潮群聚。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，往年農曆新年期間，她都會安排前往台中市各大宮廟祈福，並發贈應景的市長小紅包，由於疫情趨嚴，台中市配合中央防疫指導原則，決定取消原訂初一、初二春節宮廟市長發放小紅包行程，降低人潮群聚風險，並預計年後轉發小紅包給全市各幼兒園孩童。

盧秀燕說，為防堵疫情，宗教集會活動人數逾500人，須提報防疫計畫，並經舉辦地點的地方政府同意後才能辦理，且民眾進入宗教場所後，禁止飲食。她並提醒，春節期間各地大小活動不斷，呼籲民選公職人員、政府官員勿跑攤，為民眾表率，共同努力團結對抗疫情。

此外，因應疫情變化，台中市政府推出「宮廟即時看」視訊服務，最晚將於26日前上線，民眾出門參拜只要進入台中市政府民政局網站專區，就可以線上即時透過鏡頭，查看宮廟現場人潮，方便分散人流，降低感染風險，有效分散參拜流量，避免人潮群聚，降低病毒傳播風險。

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