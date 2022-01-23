台中萬和宮超前部署 電腦抽籤詩防疫有概念

本土疫情緊張，中央流行疫情指揮中心宣布春節期間，宮廟不能提供籤桶，另擲筊須有專人服務，使用完立刻消毒。台中市南屯區萬和宮改為電腦抽籤方式，市長盧秀燕大讚「超前部署，有防疫概念！」

台中市長盧秀燕今天到南屯區萬和宮訪視宮廟防疫狀況，萬和宮董事長蕭清杰向盧市長說明，廟方早就改用電腦抽籤，信徒按照螢幕說明操作，使用過後工作人員可以消毒，方便下一位利用。

抽籤前須擲筊獲神明同意，抽籤前必須先向服務台索取代幣，按鍵前虔誠心祈禱，最後跑出籤詩，就完成抽籤過程。

盧秀燕表示他看到入口處的紅外線熱顯像儀，一次可以測到5個人，很適合香火鼎盛，人潮絡繹不絕的宮廟，避免排隊。她稱讚萬和宮超前部署，防疫優質。

因為疫情緊張，萬和宮隨時有保持社交距離宣導員提醒避免群聚，入廟參拜前必須量而溫手部消毒及實名制。信徒多以參拜為主，較少看到擲筊或抽籤。