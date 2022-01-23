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「宮廟即時看」最慢周三上線 盧秀燕：取消春節宮廟發紅包

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布：今年春節停辦宮廟發放小紅包活動，避免群聚染疫。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕宣布：今年春節停辦宮廟發放小紅包活動，避免群聚染疫。記者陳秋雲/攝影

本土群聚感染案件持續增加，疫情緊張。台中市長盧秀燕今前往南屯萬和宮了解防疫措施，同時宣布取消今年春節宮廟發放小紅包行程，防疫為優先，避免人潮群聚。

盧秀燕說，往年農曆新年期間，都會安排前往台中市各大宮廟祈福，祈求國泰民安，發贈應景市長小紅包，與民眾分享喜氣。但中央昨宣布停辦易聚集擁擠人潮、難以維持社交距離的宗教集會活動，如繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等活動。

台中市配合中央防疫指導原則，決定取消原訂初一、初二春節宮廟發放小紅包行程，降低人潮群聚風險，農曆年後轉發10萬個小紅包到全市各幼兒園孩童，守護市民健康安全。

盧秀燕指出，為防堵疫情擴散，參與人數逾500人的宗教集會活動，須提報防疫計畫，經舉辦地點的地方政府同意後才能辦理。

此外，民眾進入宗教場所後，禁止飲食，宗教場所如有供應平安湯圓或其他餐點者，限以密封盒(碗)方式供民眾外帶返家享用，並禁止在活動現場分裝。

她提醒，春節期間各地大小活動不斷，呼籲民選公職人員、政府官員勿跑攤，拱手代替握手，團結對抗疫情。

台中市政府去年首創「宮廟即時看」視訊服務，最慢周三上線，民眾出門參拜前只要進入民政局網站專區，就可以線上查看即時看連線宮廟現場人潮，分散人流，降低病毒傳播風險。

民政局長吳世瑋表示，即日起至2月15日止，加嚴防疫措施，宗教場所相關人員須接種2劑疫苗；停辦搶頭香等活動；人流須管控；禁止飲食與現場分裝食物；非同住家人者住宿須1人1室；籤筒、供盤禁止提供，筊杯須清消，並建議民眾自備祭祀器具等，共同為防疫努力。

紅包 台中市 疫情

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