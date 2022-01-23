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台灣美光記憶體台中廠員工做公益 連4年幫身心障礙者修繕環境

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台灣美光記憶體台中廠員工連續4年，到信望愛智能發展中心附設「沙發后花園」，協助園區整理修復設施。圖／信望愛智能發展中心提供
台灣美光記憶體台中廠員工連續4年，到信望愛智能發展中心附設「沙發后花園」，協助園區整理修復設施。圖／信望愛智能發展中心提供

台灣美光記憶體公司台中廠員工連續4年到廠附近的信望愛智能發展中心附設「沙發后花園」，協助園區維護環境及設備，園區學員說，「工程處叔叔、阿姨像小叮噹，只要出嘴就可以，每次他們來，都幫忙完成平日我們做不到的事。」

台灣美光台中二廠廠務工程處，前天在處長葉斯馨號召下，30多名員工帶上工具箱、梯子，備好雨鞋、手套等工具，到離廠相隔不到4公里的信望愛智能發展中心附設「沙發后花園」，維修木棧板、刷上保護漆，爬上梯子擦洗高處的燈具、紗窗，修復螺絲鬆脫的桌椅、卡軌的拉門，這項歲末公益活動已經持續第4年。

「沙發后花園」在后里區，集眾人之愛於民國99年5月落成啟用，104年起接受台中市政府補助辦理「台中市身心障礙者社區日間作業設施服務」，運用沙發后花園實際情境，訓練18名心智障礙青年（智青）提供社會大眾入園休憩服務，包括餐飲、焢窯、DIY活動等，培養正確工作態度、作業技能、人際互動、獨立生活等技能。

后里小作所每月邀請社區長者到園區與智青一起參與休閒活動至少2次，讓彼此相互學習分享、瞭解包容、增進心靈及情感的滿足。

千坪的室內、外空間，是一般社會大眾、長者活動的場所，更是智青學習訓練的教室，當設備損壞需汰舊換新時，要等找到贊助經費，才有機會汰換。

教保員和智青負責掃地、拖地、擦窗等環境清潔維護工作，但需要爬高爬低、上上下下，就要靠工作人員或外界志工的協助，年前的大掃除及設備總維修，讓師生有點吃不消。

同在后里區的台灣美光記憶體股份有限公司台中廠，平日積極鼓勵員工到公益團體當義工，不同處室員工都曾到信望愛中心協助過，員工也曾自發性的發起過「台灣美光 OMT _ TPM Team Building 新竹十八尖山募款活動」，一面登山休閒，一面為中心籌募服務經費。

其中二廠的廠務工程處，連續第4年，借重處內員工的專長，過年前到沙發后花園，協助設施設備的維修，修水管、修電風扇、裝窗簾、裝防鳥網，還有生態池的清洗，大家自帶工具，完成整理修復工作。

廠務工程處員工除公益服務外，葉斯馨處長也自掏腰包贊助中心的運作，借此拋磚引玉，廠務工程處員工則付費參與焢窯活動，透過消費給予智青肯定，也支持公益園區營運。

台灣美光記憶體台中廠員工連續4年，到信望愛智能發展中心附設「沙發后花園」，協助園區整理修復設施。圖／信望愛智能發展中心提供
台灣美光記憶體台中廠員工連續4年，到信望愛智能發展中心附設「沙發后花園」，協助園區整理修復設施。圖／信望愛智能發展中心提供
台灣美光記憶體台中廠員工連續4年，到信望愛智能發展中心附設「沙發后花園」，協助園區整理修復設施。圖／信望愛智能發展中心提供
台灣美光記憶體台中廠員工連續4年，到信望愛智能發展中心附設「沙發后花園」，協助園區整理修復設施。圖／信望愛智能發展中心提供

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