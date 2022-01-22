小戴學姐坐鎮「羽誰爭鋒」 彰化縣明年擴大舉辦羽球賽
「系出名門」果然不同凡響，彰化縣埔心國中羽球隊教練謝明純是羽球天后戴姿穎的學姐，提升埔中學生的羽球運動程度，也帶動埔心鄉愛好羽球運動的風氣，今天埔心社區發展協會舉辦第一屆「羽誰爭鋒」羽球錦標賽，全縣8所國小和8組社會男子組激烈競技；主辦單位表示，今年「試水溫」，明年將擴大舉辦。
第一屆「羽誰爭鋒」羽球錦標賽在埔心國中多功能活動中心熱鬧登場，132名選手參加，副縣長洪榮章、立法委員謝衣鳳、埔心鄉長張乘瑜、埔心鄉農會總幹事張旗聞、鄉民代表會主席謝新春和副主席詹秀貞、鄉代謝翠屏出席，開幕典禮體面風光。
埔心社區發展協會理事長許增鏞邀請埔心脊新家園理事長江信行等人開球，羽球賽熱鬧開打，比賽分為社男組雙打、國男男單、國女女單、國小高年級男單、國小高年級女單、國小中年級男單、國小中年級女單，參賽的都是發展羽球運動重點學校隊伍或喜愛羽球運動的菁英，選手揮舞球拍你來我往，氣氛緊張。
立法委員謝衣鳳說，承辦「羽誰爭鋒」的埔心國中有羽球隊，教練是雄中羽球隊畢業的謝明純，也是球后戴姿穎的學姐，埔心國中有好教練，羽球風氣為之興盛，鄉內國小都有羽球隊，埔心國中設立體育班銜接和繼續培育羽球選手，羽球運動得以向下扎根並向上發展，近年埔心國中、埔心國小、舊館國小等學校近年在縣長盃、教育盃羽球賽都曾拿到個人冠軍及團體亞軍等優異成績，相信彰化縣未來也會有國際級羽球的球王、球后。
主辦單位埔心社區發展協會理事長許增鏞，推動公益不落人後，這次號召鄉內愛好體育人士和團體促成埔心社區第一屆「羽誰爭鋒」羽球錦標賽。他說，羽球是一項適合鍛練全身的球類運動，優點很多，既能鍛鍊身體又促進新陳代謝，增進骨骼生長與發育，運動還能舒緩生活壓力，結識球友，埔心社區發展協會第一次舉辦就得到大家支持，他希望縣政府打造績優體育選手升學「一條龍」，國中畢業後就近升學縣內好學校，為彰化縣爭光發熱。
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