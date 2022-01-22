茶渣也能製紙 書法家稱讚好寫墨水再多不暈開　

減廢和回收再利用是當前世界環保潮流，泰山企業費時一年多，攜手南投廣興紙寮把廢茶渣製成茶渣紙，今天在泰山田中廠舉辦茶渣春聯書寫測試，邀請書法家許智欽等人現場揮毫，成功寫出280張斗方、70張春紅，等於讓245瓶泰山「冰鎮紅茶」飲料的茶渣循環再生。

泰山田中廠原本打算開放社區民眾觀賞茶渣紙寫春聯活動，現場送出寫好的斗方、春紅，因Omicorn本土疫情有升溫跡象，廠方緊急喊停，今天只有書寫測試，田中在地書法團體逸東書道館前館長許智欽和3名書法家陳肅貞、董麗鳳、葉壽峰在寬闊空間揮毫，寫得更自在適意。

許智欽寫書法近18年，第一次在茶渣紙上面寫毛筆字，評價是「紙質佳，很好寫，因為紙質厚實，多一點墨水就不會乾澀，書寫時也不會暈開，而且沾了水的茶渣紙散發淡淡茶香，為寫字帶來情致。」

泰山人資管理群人資總監陳賢文表示，泰山茶類飲料每年產生800噸茶渣，含水量80%，茶渣實重160噸，濕度太高無法焚燒處理，也可能在運送前發霉，泰山公司定時申報茶渣數量，運往合法合作廠製成肥料，但減廢減排和循環利用是當前環保潮流，泰山成立廢棄物再利用跨部門實驗團體，研究廠內廢棄物再生的可能性。

經過一年多研發，先與專家研究茶渣乾燥後研磨技術，再跟南投廣興紙寮合作，宣紙紙漿裡放了超過50%乾燥研磨的茶渣，成功製成茶渣紙。泰山企業的茶類飲料有紅茶、綠茶、烏龍茶，用來製紙各有不同茶香，其中以綠茶茶渣紙的紙質最優。

陳賢文說，今天實驗書寫，每一張斗方使用約0.6瓶泰山飲料「冰鎮紅茶」的茶渣，今天寫280張斗方、70張春紅，讓245瓶泰山「冰鎮紅茶」茶渣循環再生，這只是循環研究的一小步，書寫春聯只是實驗的開始，公司方面還在評估茶渣製成包裝紙、便利貼的可行性。