快訊

未掌握員工去西堤用餐 亞旭再吃30萬罰單

6妻妾全跑…雷洪自認「長進了」 悟出感情道理：不能這樣經營

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東勢、卓蘭捷徑更安全 台中后里圳寮路截彎取直完工

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市政府斥資1,312萬5,000元，將圳寮路S路段「截彎取直」。圖／台中市政府建設局提供
台中市政府斥資1,312萬5,000元，將圳寮路S路段「截彎取直」。圖／台中市政府建設局提供

台中后里圳寮路貫穿仁里里，是當地通往東勢區與苗栗卓蘭鎮的捷徑，但行經后里第一公墓前的S型彎道，容易造成用路人駕駛危險，台中市政府斥資1,312萬5,000元「截彎取直」，歷時9個月，於今天舉行完工祈福典禮。

台中市長盧秀燕提到，后里區圳寮路貫穿仁里里，是當地通往東勢區與苗栗縣卓蘭鎮的捷徑。該道路於后里第一公墓前的S型彎道，容易導致行車視線不良，時常發生車禍，當地居民10多年來期盼道路截彎取直，但礙於短短90公尺工程，需要1000多萬元預算，多年遲遲無法改善。

盧表示，109、110年由市庫編列相關開闢經費，感謝地方議員支持通過預算，工程前置歷經冗長的公墓遷移作業，終於在農曆年前完工通車，做為「獻給后里的新年禮物，讓地方人車平安！」

立法委員楊瓊瓔表示，圳寮路短短90米截彎取直工程浩大，不僅要進行路線調整，還要做地下箱涵、邊坡、側溝工程及公墓遷葬作業，感謝盧市長支持這項建設，造福地方。

建設局長陳大田表示，圳寮路截彎取直路段長約90公尺、寬7公尺的圳寮路，工程預算1,312萬5,000元，自去年3月11日開工、12月21日完工通車，讓后里區享有更完善的交通路網，進一步促進地方發展。

台中市政府斥資1,312萬5,000元，將圳寮路S路段「截彎取直」。圖／台中市政府建設局提供
台中市政府斥資1,312萬5,000元，將圳寮路S路段「截彎取直」。圖／台中市政府建設局提供
台中市政府斥資1,312萬5,000元，將圳寮路S路段「截彎取直」，歷時9個月，於今天舉行完工祈福典禮。記者劉柏均／攝影
台中市政府斥資1,312萬5,000元，將圳寮路S路段「截彎取直」，歷時9個月，於今天舉行完工祈福典禮。記者劉柏均／攝影
台中市政府斥資1,312萬5,000元，將圳寮路S路段「截彎取直」，歷時9個月，於今天舉行完工祈福典禮。記者劉柏均／攝影
台中市政府斥資1,312萬5,000元，將圳寮路S路段「截彎取直」，歷時9個月，於今天舉行完工祈福典禮。記者劉柏均／攝影

后里 台中市 楊瓊瓔 盧秀燕

延伸閱讀

后里圳寮路截彎取直完工 東勢往來卓蘭更安全

苗栗沙河溪整治工程發現一級保育魚類 工程緊急喊卡

台中東勢客家園區提13億改造計畫 江啟臣偕中央會勘

塞車有解了！國1后里大雅段拓寬獲政院核定 約9年完工

相關新聞

生人迴避！ 彰化明晚「送肉粽」送煞路線在這

彰化又傳出舉辦「送肉粽」儀式，家屬訂本月23日星期日晚上9點舉行送煞儀式，以安撫人心，預計做完法事後，將從鹿和路三段送往...

東勢、卓蘭捷徑更安全 台中后里圳寮路截彎取直完工

台中后里圳寮路貫穿仁里里，是當地通往東勢區與苗栗卓蘭鎮的捷徑，但行經后里第一公墓前的S型彎道，容易造成用路人駕駛危險，台...

台中市稽查春節熱門食物 3食品「鎘」超標立即下架

台中市食品藥物安全處因應春節將至，啟動台中市年節食安五好稽查專案，稽查春節應景食品環境衛生、產品標示等1150家次， 並...

彰化首推限期使用新令 預防標購公有地囤地壞風氣

彰化縣政府公告標售高鐵彰化車站特定區區段徵收9筆配餘地，首次祭山限期使用條款，標購產專用地的事業興辦人應檢附開發計畫書，...

本土疫情擴大 彰化南瑤宮：取消除夕路跑與搶頭香

國內新冠肺炎確診個案暴增，中央疫情指揮中心今加嚴宗教防疫措施，彰化市南瑤宮配合內政部的寺廟群聚防疫措施，宣布除夕路跑搶頭...

疫情恐影響大年初一發錢母活動 紫南宮：視疫情調整

新冠疫情擴散，內政部公布宗教場所春節防疫措施，是否會影響南投縣紫南宮初一發放招財錢母？紫南宮表示，已根據新規定，研議防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。