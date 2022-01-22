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東勢、卓蘭捷徑更安全 台中后里圳寮路截彎取直完工
台中后里圳寮路貫穿仁里里，是當地通往東勢區與苗栗卓蘭鎮的捷徑，但行經后里第一公墓前的S型彎道，容易造成用路人駕駛危險，台中市政府斥資1,312萬5,000元「截彎取直」，歷時9個月，於今天舉行完工祈福典禮。
台中市長盧秀燕提到，后里區圳寮路貫穿仁里里，是當地通往東勢區與苗栗縣卓蘭鎮的捷徑。該道路於后里第一公墓前的S型彎道，容易導致行車視線不良，時常發生車禍，當地居民10多年來期盼道路截彎取直，但礙於短短90公尺工程，需要1000多萬元預算，多年遲遲無法改善。
盧表示，109、110年由市庫編列相關開闢經費，感謝地方議員支持通過預算，工程前置歷經冗長的公墓遷移作業，終於在農曆年前完工通車，做為「獻給后里的新年禮物，讓地方人車平安！」
立法委員楊瓊瓔表示，圳寮路短短90米截彎取直工程浩大，不僅要進行路線調整，還要做地下箱涵、邊坡、側溝工程及公墓遷葬作業，感謝盧市長支持這項建設，造福地方。
建設局長陳大田表示，圳寮路截彎取直路段長約90公尺、寬7公尺的圳寮路，工程預算1,312萬5,000元，自去年3月11日開工、12月21日完工通車，讓后里區享有更完善的交通路網，進一步促進地方發展。
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