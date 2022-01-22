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123木頭人主題娃娃到貓村 公共藝術創作展成打卡新熱點　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中窯創藝園區工藝家葉志誠，和他所指導的工藝新秀合力完成高逾4公尺的123木頭人大型陶偶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中窯創藝園區工藝家葉志誠，和他所指導的工藝新秀合力完成高逾4公尺的123木頭人大型陶偶。記者簡慧珍／攝影

韓國電視劇集「魷魚遊戲」中123木頭人主題娃娃，今天在有「貓村」之稱的彰化縣田中窯創藝園區現身，預告田中窯工藝家葉志誠和30多名工藝新秀將一展身手，把過去兩年農村培力計畫的成果，沿著斗中路、高鐵三路到高鐵站放置，打造全國最亮眼的大型陶偶公共藝術創作展示區。

田中窯創藝園區今天起到4月的蜀葵花海節展出大型偶公共藝術，南彰化生活美學協會在園區舉辦陶藝公共藝術創作展開幕典禮，縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜、立法委員陳素月、南彰化生活美學協會理事長黃御書等人出席，在水墨畫家張景岳快速畫成「兩隻老虎」圖畫點睛，象徵虎年新春虎虎生風。

開幕展結合春節習俗，請來名家揮毫和彩繪年畫分送民眾，也有日本茶道奉茶與茶席美學佈置，貓兒悠閒踱步園區，小朋友和愛貓人士紛紛逗弄。舞台上的樂團為王惠美獻唱「鹿港小鎮」，來賓、藝文團體紛紛上台大合唱，炒熱開幕歡樂及藝術氣氛。

工藝家葉志誠表示，他和工藝新秀的10多件作品先在園區展出，未來配合縣政府、田中鎮公所，將把完成後的所有作品從田中鎮斗中路，沿著高鐵三路到高鐵彰化站站，全長約1.3公里展出大型陶偶公共藝術創作，期待在公共空間永久典藏。

「田中、社頭、二水都有好山好水，是很棒的區塊，希望透過點線面的連結讓更多人進來，有人潮就會帶動錢潮。」縣長王惠美，工藝大師葉志誠長期經營田中窯，在中央支持之下，向國立臺灣工藝研究發展中心申請農村培力3年計畫，目前培訓30多名傑出工藝新秀一起傳承陶藝，縣政府預期未來在高鐵周邊及聯外道路布建上百件作品，展現出地方生美學創生。

彰化縣文化局指出，南彰化生活美學協會2019至2021年向國立彰化生活美學館申請社區融藝計畫，培育20多名陶藝初階創作人才，計畫今年邁入第三年，已完成的10多件作品都在這次展覽同步展出，未來還會持續創作，期望能做出百件以上作品，深化貓村及在地意象主題。

彰化田中窯創藝園區2022「福虎生豐迎新春年畫揮毫」暨陶藝公共藝術創作展開幕典禮，充滿新春喜氣。記者簡慧珍／攝影
彰化田中窯創藝園區2022「福虎生豐迎新春年畫揮毫」暨陶藝公共藝術創作展開幕典禮，充滿新春喜氣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中窯創藝園區「福虎生豐迎新春年畫揮毫」吸引民眾參加，享受親子一起動手畫年畫的樂趣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中窯創藝園區「福虎生豐迎新春年畫揮毫」吸引民眾參加，享受親子一起動手畫年畫的樂趣。記者簡慧珍／攝影

高鐵 公共藝術 魷魚遊戲

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