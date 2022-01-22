市定古蹟磺溪書院拍婚紗 台伊新人分享喜悅

台中市大肚區市定古蹟「磺溪書院」2019年獲台中百大婚紗景點人文風景類第一名，今天下午吸引一對台籍新娘、伊拉克新郎拍婚紗，並獲贈由大肚區公所準備的「幸福大肚好運成雙」禮盒。新人表示，兩人喜歡古色古香的台灣傳統建築，盼透過異國時尚風格婚紗照，留下美好回憶，也將新婚喜悅及中部建築之美分享給外國的親友。

台中市大肚區當地百年歷史建築市定古蹟「磺溪書院」俗稱文昌廟，2019年獲台中百大婚紗景點人文風景類第一名，二年多來吸引很多新人到此拍婚紗；磺溪書院為台灣傳統建築，古色古香，八成拍婚紗的新人是著古裝拍照，大肚區公所順勢推出「幸福大肚好運成雙」活動，事先申請來磺溪書院拍婚紗送禮盒。