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市定古蹟磺溪書院拍婚紗 台伊新人分享喜悅

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大肚區磺溪書院建築外觀古色古香，今天吸引一對台伊新人拍婚紗，大肚區長白峨嵋到場致贈「幸福大肚好運成雙」禮盒。圖／大肚區公所提供
台中市大肚區磺溪書院建築外觀古色古香，今天吸引一對台伊新人拍婚紗，大肚區長白峨嵋到場致贈「幸福大肚好運成雙」禮盒。圖／大肚區公所提供

台中市大肚區市定古蹟「磺溪書院」2019年獲台中百大婚紗景點人文風景類第一名，今天下午吸引一對台籍新娘、伊拉克新郎拍婚紗，並獲贈由大肚區公所準備的「幸福大肚好運成雙」禮盒。新人表示，兩人喜歡古色古香的台灣傳統建築，盼透過異國時尚風格婚紗照，留下美好回憶，也將新婚喜悅及中部建築之美分享給外國的親友。

台中市大肚區當地百年歷史建築市定古蹟「磺溪書院」俗稱文昌廟，2019年獲台中百大婚紗景點人文風景類第一名，二年多來吸引很多新人到此拍婚紗；磺溪書院為台灣傳統建築，古色古香，八成拍婚紗的新人是著古裝拍照，大肚區公所順勢推出「幸福大肚好運成雙」活動，事先申請來磺溪書院拍婚紗送禮盒。

大肚區長白峨嵋今天代表市長盧秀燕到場，致贈「幸福大肚好運成雙」禮盒，祝福這對新人鳳凰于飛，永結同心。白峨嵋說，新人只要事先向大肚區公所申請預約到磺溪書院拍婚紗，當天穿著婚紗到磺溪書院拍婚紗照，公所即派人到場祝福，並送上「幸福大肚好運成雙」禮盒，內容包含「好運成雙」對杯、小金鏟（早生貴子）、台鐵火車票「追分成功」及「大肚成功」等，歡迎新婚佳偶在這裡留下甜蜜回憶。

台中市大肚區磺溪書院建築外觀古色古香，今天吸引一對台伊新人拍婚紗。圖／大肚區公所提供
台中市大肚區磺溪書院建築外觀古色古香，今天吸引一對台伊新人拍婚紗。圖／大肚區公所提供
台中市大肚區磺溪書院建築外觀古色古香，今天吸引一對台伊新人拍婚紗，大肚區長白峨嵋（左二）到場致贈「幸福大肚好運成雙」禮盒。圖／大肚區公所提供
台中市大肚區磺溪書院建築外觀古色古香，今天吸引一對台伊新人拍婚紗，大肚區長白峨嵋（左二）到場致贈「幸福大肚好運成雙」禮盒。圖／大肚區公所提供

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