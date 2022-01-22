台中市稽查春節熱門食物 3食品「鎘」超標立即下架

台中市食品藥物安全處因應春節將至，啟動台中市年節食安五好稽查專案，稽查春節應景食品環境衛生、產品標示等1150家次， 並抽驗春節應景食材及食品共216件，抽驗結果出爐，查獲1件竹笙、2件巴西蘑菇產品重金屬「鎘」超標，最高超標達6.5倍，要求業者立即下架，並將業者納入重點查核對象，為食安把關。

食安處說明，去年底啟動春節食安專案，其中查核製造廠52家次，網路及實體店家155家次，宅配物流中心、外送員及其運輸車輛54輛次，中市春節伴手禮名店39家次，網購年菜美食餐廳850家次，共計稽查1150家次。環境衛生、產品標示、食品業者登錄、定型化契約，全數符合規定。

食安處抽驗蔬果類產品、蜜餞食品、生鮮禽畜肉及其加工品、水產及其加工品、米麵乾濕製品、冷凍調理食品、糖果飲料類產品等食品共216件，其中有3件不合格，包含一件竹笙「鎘」4mg/kg超標，超過標準值2mg/kg ，一件巴西蘑菇6mg/kg超標，移請台北市衛生局查辦，以及一件巴西蘑菇檢出「鎘」13mg/kg超標，移請雄市衛生局查辦。

食安處表示，台中市去年推動肉品全場域稽查，查驗2萬3094件，10件標示違規，70件抽檢出萊劑，其中1件超標已依法裁處，相關稽查及抽驗資訊請至「萊豬牛宣導專區」查詢，今年持續稽查1304件都符合規定，強化肉品安全把關。