武陵農場櫻花梅花齊開 遊客驚嘆紅白交錯美呆了

最近氣溫下降，武陵農場的山櫻花、河津櫻及梅花都已盛開，許多民眾利用櫻花季之前上山賞花，看到紅白交錯爭妍的櫻花及梅花，都為色彩繽紛的花景驚嘆美呆了。

武陵農場今天在梅花林中舉辦「梅好時光」音樂會，由大提琴家張正傑、次女高音鄭海芸等人演出，民眾今天上山賞花外，同時體驗了一場音樂饗宴。

武陵農場副場長胡發韜接受媒體聯訪時指出，現在農場的顏色非常繽紛多彩，錯落有致，層次分明，光是梅花就有白色、粉紅色、淡紅色的；櫻花則有深紅色的山櫻花、桃紅色的河津櫻，還有淡黃色的蠟梅，交錯重疊一起盛開，色彩變化豐富，景緻迷人。

雖然今天下著雨，但許多遊客看著美麗的花景仍然讚嘆不已，有遊客表示，今天花同樣的門票錢，不只可以欣賞多種盛開的花景，還可以觀賞到美妙的樂聲，真的是賺翻了，現場百花爭妍，簡直美呆了。

胡發韜表示，目前農場的山櫻花，已盛開約5成，山櫻花是農場內眾多品種中最早開的花，到春節期間都會持續綻放。還有紅粉佳人和昭和櫻也在開放，農場入口花園的河津櫻也開了，民眾可以在櫻花季之前，先來看看美麗交錯、色彩繽紛的畫面，避開櫻花季人潮。