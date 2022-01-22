彰化首推限期使用新令 預防標購公有地囤地壞風氣

彰化縣政府公告標售高鐵彰化車站特定區區段徵收9筆配餘地，首次祭山限期使用條款，標購產專用地的事業興辦人應檢附開發計畫書，購得土地後的3年內取得建照並申報開工，建造總樓地板面積不得低於25%，否則縣政府得以原標價無息購回，以防止藉機囤地，影響地區整體開發。

縣政府將標售高鐵彰化站特定區社頭段246地號的9筆土地，縣長王惠美參加公開活動時，不忘行銷高鐵彰化站特定區土地。她說，高鐵彰化站特定區位跨越田中鎮和社頭鄉，田中鎮有田中工業區，社頭鄉是織襪的故鄉，產業叢聚，投標競購情形向來熱烈。

王惠美又說，從前幾期競標的標單，縣政府都發現投標價格都比底價還高很多，上一期更高於15%，所以這次公告標售土地，直接加價15%，同時發布新規定，如果買地後的3年內未開發，縣政府有權按原標售價無息購回，土地轉移的相關費用由原承購人負擔。

地政處長蔡和昌表示，這次標售高鐵彰化站特定區的住宅區，地價比上期多3%至4%，產專區土地加價15%，至於為防止事業單位買地之後閒置不動，被外界批評縣政府坐視財團或民間事業單位遲延開發藉機囤地，直接影響整區發展，縣政府首次訂出限期使用條款。

縣政府標售高鐵彰化站特定區社頭鄉246地號9筆土地，有意投標者應先檢附土地開發計畫書等文件，通過縣政府審核後，在今年2月23日上午9點前投標，得標者應在取得土地所有權之後的3年內取得建照並申報開工，如有正當理由，得延展一年；開發建造面積不得低於建物總樓地板面積的25%，否則縣政府有權無息購回。

據了解，先前有民間事業單位購買高鐵彰化站特定區土地，到現在沒開發，有的還舉辦動土典禮，開發沒下文，縣政府多次催促都得到「依開發期程進行中」，縣政府十分無奈，只好祭出限期使用條款。