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生人迴避！ 彰化明晚「送肉粽」送煞路線在這

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
送肉粽儀式原本主要是彰化鹿港沿海地區的習俗，但近幾年來往內陸流行。報系資料照
送肉粽儀式原本主要是彰化鹿港沿海地區的習俗，但近幾年來往內陸流行。報系資料照

彰化又傳出舉辦「送肉粽」儀式，家屬訂本月23日星期日晚上9點舉行送煞儀式，以安撫人心，預計做完法事後，將從鹿和路三段送往彰濱海口，送煞路線這幾天在網路社群被轉傳，提醒民眾非必要請勿逗留，以防沖煞；文史專家認為，現在儀式大都是車隊行徑，時間較快，民眾適時迴避，不用擔心。

公布路線從雖從秀水鄉開始，但所轄的安溪村辦公室指出，當事人並非當地人，是隔壁交界的彰化市安南里，即便路線經過，但舉行送肉粽科儀是要安定人心，不用太過恐慌。

送煞公告路線從彰鹿路秀安路口到彰鹿路72巷右轉大排水溝，沿大排到環河路左轉，再往135線道左轉，到鹿和路三段右轉沿大排直走到彰濱出海口。

送肉粽儀式原本主要是彰化鹿港沿海地區的習俗，但近幾年來，除了往內陸流行，鹿溪文史工作室負責人莊研育指出，近期彰化連續幾起送煞儀式時間都在晚上9時、10時就舉行，以往較常看見在深夜11點之後再辦，以減少與人接觸的機會，但各地辦的方式有差異，多少也會看時辰進行，也會避開年節時間。

莊研育說，不過以往鹿港都是當地角頭廟無償舉辦，以安撫境內民心，現在則大都是禮儀社發包給法師舉辦，有沒有必要見仁見智。

彰化明舉辦「送肉粽」公布路線。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化明舉辦「送肉粽」公布路線。圖／翻攝彰化踢爆網

彰化 送肉粽 鹿港

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