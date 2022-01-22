生人迴避！ 彰化明晚「送肉粽」送煞路線在這
彰化又傳出舉辦「送肉粽」儀式，家屬訂本月23日星期日晚上9點舉行送煞儀式，以安撫人心，預計做完法事後，將從鹿和路三段送往彰濱海口，送煞路線這幾天在網路社群被轉傳，提醒民眾非必要請勿逗留，以防沖煞；文史專家認為，現在儀式大都是車隊行徑，時間較快，民眾適時迴避，不用擔心。
公布路線從雖從秀水鄉開始，但所轄的安溪村辦公室指出，當事人並非當地人，是隔壁交界的彰化市安南里，即便路線經過，但舉行送肉粽科儀是要安定人心，不用太過恐慌。
送煞公告路線從彰鹿路秀安路口到彰鹿路72巷右轉大排水溝，沿大排到環河路左轉，再往135線道左轉，到鹿和路三段右轉沿大排直走到彰濱出海口。
送肉粽儀式原本主要是彰化鹿港沿海地區的習俗，但近幾年來，除了往內陸流行，鹿溪文史工作室負責人莊研育指出，近期彰化連續幾起送煞儀式時間都在晚上9時、10時就舉行，以往較常看見在深夜11點之後再辦，以減少與人接觸的機會，但各地辦的方式有差異，多少也會看時辰進行，也會避開年節時間。
莊研育說，不過以往鹿港都是當地角頭廟無償舉辦，以安撫境內民心，現在則大都是禮儀社發包給法師舉辦，有沒有必要見仁見智。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言