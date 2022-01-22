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台中豐原中正公園陪伴地方逾40年 今華麗轉身新貌亮相

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市豐原中正公園繭型溜滑梯十分吸睛，下方地墊為PU軟墊，可降低小孩受傷機率，並設計有蝴蝶生態意象。記者劉柏均／攝影
台中市豐原中正公園繭型溜滑梯十分吸睛，下方地墊為PU軟墊，可降低小孩受傷機率，並設計有蝴蝶生態意象。記者劉柏均／攝影

台中豐原中正公園，經歷過921大地震，陪伴在地民眾超過40年，市府推動美樂地計畫之下，斥資2千萬元改造，於今天完工啟用；改造後的中正公園以「糕餅」文化及「蝴蝶生態」為意象，打造成獨特的繭型溜滑梯與休憩設施。

盧秀燕表示，台中豐原區中正公園自1975年啟用至今，不僅是日治時期水源地，更是陪伴許多豐原人超過40年，但921大地震後，公園內水源設施閒置、步道老舊破損，2年前就收到在地多位民代建議，市府去年編列2千萬預算，來改善中正公園的環境，謝謝市議會支持，終於在今天完工啟用。

此次改善有四大特點，包括整合方式規劃環狀無障礙步道系統，方便大小朋友運動並串連各休閒活動場域；既有遊具破舊不符合安全規格進行更新，如新設繭型滑梯與更新澄泥池為青少年攀爬區等，讓中正公園成為共融、不分年齡、族群的友善模範公園；整修公園漆藝館前既有停車場步道空間及舖面，調整微地形改善淹水情形；設置中正公園10景導覽解說牌，強化在地歷史教育。

建設局長陳大田表示，此次工程改善面積約7,000平方公尺，工程經費約2,000萬元，市府採納在地民眾意見，以景觀設計手法將既有設施及環境重新塑造，賦予公園具有無障礙、親子同樂與歷史教育意義的共融環境，讓市民擁有「自然、多元、包容」空間。

豐原中正公園新設多種形式的鞦韆，包含鳥巢式、一般型、尿布型等鞦韆，周邊搭配糕餅意象的座椅，同時優化舊有水源設施，將澄泥池轉變變成攀爬區，提供13歲以上青少年自我挑戰及活動。透過最小的地形改變創造出多元、有趣公園與遊戲場，建構友善、共融、安全、教育環境。

台中豐原中正公園設立超過40年，市府斥資千萬改造，今天完工啟用，公園新貌也跟著亮相。記者劉柏均／攝影
台中豐原中正公園設立超過40年，市府斥資千萬改造，今天完工啟用，公園新貌也跟著亮相。記者劉柏均／攝影

921大地震 親子 溜滑梯 盧秀燕

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