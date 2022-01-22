彰化幼瑩廣慈文教學會台南分會 分送千名弱勢歲末物資

彰化縣幼瑩廣慈文教學會台南分會在台南地區發放免費蔬菜5年，下午3點舉辦歲末物資發放活動，準備了1000份物資包發給弱勢家庭、邊緣戶與獨居長者。

學會程永杰理事長表示，秉持創辦人釋德法師人溺己溺人飢己飢精神，2016年起每周固定載送約3000公斤蔬菜到台南，提供給平台共餐、供餐送餐的單位，總計發放了720公噸的時蔬造福大台南地區的弱勢族群。希望大眾的愛心讓需要的人們感受人間處處有愛，也讓這些長期服務弱勢族群的志工能夠更有信心的繼續堅持服務下去。

這次活動除原先準備的1千份物資，長期捐贈物資給平台的晶鈺食品、桂冠實業、紅布朗國際、東和食品、卡莎兒酵母小舖、金御園食品、欣欣網股、梁家小妹台灣本土正統黑豬、牛兵衛和牛專賣店、天香蔥抓餅、臻鮮物、小莊happy go、多多巧思手工蛋糕、好想你生鮮舖、幸福手作烘焙坊等廠商也響應提供產品與包子、饅頭、水餃、麵包與各種穀物、和沖泡式燕麥片。

分會表示，這次串連大台南地區近20個公益慈善團體，協助60多個社區照顧關懷據點、課輔單位、精神康復之家及邊緣戶。興毅基金會忠信食物銀行、台南博愛菁莪愛心會等眾多慈善團體也參與盛會。

不論何時何地，幼瑩都希望踏進平台的每位長輩，都能有創辦人師父媽媽叮嚀大家做到「給人方便、給人信心、給人希望、給人歡喜」，永遠像家一樣溫暖、放鬆的舒服感受！