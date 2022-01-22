加強宴席防疫 彰化縣提供餐廳員工快篩試劑
今天國內確診個案新增82例，為今年以來最多，對於即將到來的農曆春節，彰化縣衛生局今天也公布春節期間宴席餐廳業者加強防疫措施，衛生局指出，將發給宴席餐廳業者快篩試劑，必要時讓工作人員自行篩檢，並每天量體溫自我監測。
國內疫情升溫，彰化衛生局今天收到台北市通知有確診個案曾經過彰化，衛生局指出，目前已匡列接觸者3名便利商店人員進行採檢，另外加油站的足跡點因為是自助式加油站，現場沒有接觸人員，而相關的環境清消預計今天下午完成。
中央疫情指揮中心對於餐飲業還未有進一步限制，彰化縣因過往傳染鏈的經驗，要求餐廳業者落實防疫措施，包括工作人員儘速完整接種三劑COVID-19疫苗，有呼吸道症狀在家休息、做快篩，衛生局已提供免費家用快篩試劑，工作人員應每日量測體溫、勤洗手、戴口罩，還要加強環境及廁所清潔消毒。
許多餐廳在農曆春節齊備已被訂桌，消費者大都觀望縣內疫情狀況，為避免過年後疫情再度擴大，衛生局提醒民眾外食用餐要配合實聯制、量測體溫、手部消毒，有發燒或上呼吸道症狀，在家休息，以外帶為原則，宴席不得離桌敬酒茶等社交活動、合菜使用公筷母匙、除飲食外，應佩戴口罩。
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