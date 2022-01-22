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彰化納管輔導金投1億元整治水質 環團籲擴大監測才治本

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化工廠廢水排放汙染灌排，過去有多處農地受汙染。報系資料照
彰化工廠廢水排放汙染灌排，過去有多處農地受汙染。報系資料照

今年3月19日是未登記工廠納管的期限，彰化縣政府收取納管輔導金與營運管理金，今年將優先提撥經費1億1千多萬元作為水域水質改善工程，水資處將盤點縣內218條區排水系，對於急迫改善區域整治水質，環團則認為增設水質即時監測等科技設備遏止源頭亂排更重要。

工輔法修正條文要求符合規定的未登記工廠，得在2年內申請納管，納管工廠在還沒變成正式工廠前，每年得繳交納管輔導金、營運管理金，彰化累計達5億元，縣府指出，這筆經費同樣經預算程序使用。

彰化縣府水資處長馬英傑說，以往改善水域水質與相關安全結構大都是中央補助，這次1億多元輔導金經費將用在改善縣內區域排水或做相關水環境工程，會以過去受偷排廢水汙染的區排為主。

馬英傑表示，水質改善主要還是要知道汙染原因，遏止源頭，針對汙染水域也可以礫間工法處理，今年會盤點縣內區排，針對有迫切需求的水域最快今年就會展開改善。

彰化環保聯盟總幹事施月英說，水質改善是漫漫長路，就怕整治後上游仍有不肖業者排放未經處理的廢水，水質改善應該也包括在灌排溝渠布設即時監測系統，即時快篩等也是現在環保局所缺乏，若能建置更完善的設備，與村里長即時連線，面對狡猾業者，還要有更創新利器，才能有效的保護水質，尤其是農地違建最多的彰化、鹿港和和美水域。

水質 違建

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