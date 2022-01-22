隔壁鄉領2千現金！我們卻領1張卡 員林市民抱怨市不如鄉

彰化縣員林市公所發行幸福卡，每張儲值600元奉送市民，芳鄰大村鄉公所發放振興禮金每人2000元，員林市民艷羨之餘，發卡不如發現金、申請手續麻煩等各種怨聲四起；市公所表示，將在8個里設發卡點受理申請，春節過後試辦燈會接駁公車，市民可持卡搭乘。

員林和大村在行政區域方面被劃歸同一生活圈，員林市人口數約12萬2575人，大村鄉約3萬9835人，大村鄉公所一周前開始發放振興禮金，員林市公所相隔兩天發放幸福卡，員林市民比較後，忍不住抱怨福利「市不如鄉」。

員林市幸福卡截至目前申請人數僅約人口數的一成，今天市長游振雄面對抱怨聲浪，相當無奈地說，大村鄉庫有16億多元，員林市公所定存僅4億多元，大村鄉發放振興禮金用掉8400萬元，員林市公所如果比照辦理，要花掉2億4515萬元，等於用掉一半定存，即使發給每名市民一人1000元，也要發出1億2257萬元，因市公所自編配合款做很多建設，例如興建市民社區活動中心，無法這樣花錢。

市民除了抱怨市不如鄉，也抱怨申辦員林市福利卡手續麻煩，要拍近照製卡，到照相館拍照花費數百元，跑照相館又跑市公所，耗費時間和金錢，幸福卡特約商家有限，能消費的地方不多，而且不能直接使用儲值金購物，只能用幸福卡打折，有些折扣和使用信用卡差不多，並沒特別優惠。

游振雄表示，市民不一定要到照相館拍照，用手機拍也可以，春節過後，市公所將開放線上申請幸福卡，另找8個地點受理申請，不必到市公所也能領卡，市公所會繼續努力邀請商家加入幸福卡特約商店，一起來刺激消費。

他又說，幸福卡是一張結合乘坐員林市公所公車、購物消費的福利卡，市公所得到兩家企業公司捐贈兩輛公車，已辦理公車駕駛員的勞務招標案，員林市元宵燈會期間員林市公車將接駁乘客，市民就可持幸福卡搭車，市公所會讓這張卡片的功能超越悠遊卡，請市民踴躍申請。