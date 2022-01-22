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書法師雨天揮毫 民逗趣手嘴並用吹乾春聯帶回家

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
今天上午台中市東區東興里辦公處邀請台灣省書畫協會老師現場揮毫，氣候陰雨綿綿，民眾為讓春聯早日曬乾，有人以手、嘴巴吹乾春聯，畫面相當逗趣。記者林佩均／攝影
今天上午台中市東區東興里辦公處邀請台灣省書畫協會老師現場揮毫，氣候陰雨綿綿，民眾為讓春聯早日曬乾，有人以手、嘴巴吹乾春聯，畫面相當逗趣。記者林佩均／攝影

歲末迎春賀新年，今上午台中市東區東興里辦公處邀請台灣省書畫協會副總幹事陳貞惠等8位老師現場揮毫，為民眾免費寫春聯、畫年畫，陰雨綿綿，民眾為讓春聯早日曬乾，有人以手、嘴巴吹乾春聯，畫面相當逗趣，現場限量300份一掃而空，提前感受濃濃年味。

東區東興里辦公處與台中市水噹噹關懷協會、市議員邱素貞服務處、台灣省書畫教育協會，今天上午在東區立德東街、仁和路口的南門福神祠前廣場，舉辦「寫春聯、送春聯」活動，吸引許多民眾到場排隊索取墨寶，現場熱鬧滾滾，洋溢濃濃的年味。

上午天氣陰雨不斷，主辦單位貼心準備遮雨棚架，讓民眾將春聯掛起來曬乾，有的民眾用雙手當扇子扇乾，也有民眾將春聯拿到戶外，以嘴巴吹乾，相當逗趣。

現場市議員邱素貞、東興里長宋茂榮、國光里陳雅惠等人向民眾拜早年，祝福大家「福虎生風」、「虎哩平安」。

陳貞惠表示，迎接壬寅虎年，民眾指定書寫「福虎添『億』」的作品最多，期盼新的一年賺大錢、發大財；其它如「招財進寶」、「開工大吉」、「迎春納福」等應景吉祥話也受青睞。且年畫使用彩色顏料作畫，色彩豐富、生動活潑，非常討喜，凸顯過年喜氣，更是婆媽指定款。

邱素貞指出，這是協會第13年結合東興里辦公處辦理「寫春聯、送春聯」平安過好年活動，受邀的書法家與書畫家各有擅長，現場揮毫，多了一些臨場感，相較印刷版的字體，少了一股匠氣、多了一些「溫度」；今天雖是補班日，仍吸引許多民眾參加，感受年節氣息。

里長陳雅惠說，新年張貼春聯是必備應景活動，象徵除舊佈新，除了對聯事先寫妥，其餘則是提供民眾現場選字的客製化服務，滿足各行各業需求，一起迎接福虎年到來。她祈願新年平安，也寄望全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日平息。

今天上午台中市東區東興里辦公處邀請台灣省書畫協會老師現場揮毫，氣候陰雨綿綿，民眾為讓春聯早日曬乾，有人以手、嘴巴吹乾春聯，畫面相當逗趣。記者林佩均／攝影
今天上午台中市東區東興里辦公處邀請台灣省書畫協會老師現場揮毫，氣候陰雨綿綿，民眾為讓春聯早日曬乾，有人以手、嘴巴吹乾春聯，畫面相當逗趣。記者林佩均／攝影

春聯 東區 邱素貞

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