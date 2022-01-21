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影／今本土+23今年最多！ 盧秀燕夜查KTV 客喊：市長好

聯合報 / 記者林佩均黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕今晚前往銀櫃KTV稽查，並進入包廂向消費者說明，有民眾見到市長高喊「市長好」，盧則呼籲年輕人互相宣傳，守住台中疫情，過好年。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚前往銀櫃KTV稽查，並進入包廂向消費者說明，有民眾見到市長高喊「市長好」，盧則呼籲年輕人互相宣傳，守住台中疫情，過好年。記者黃仲裕／攝影

今天國內新增68例COVID-19確定病例，其中本土病例一口氣新增23例，是今年來最多例，另45例境外移入。台中市尚未傳出本土個案，台中市長盧秀燕今晚前往銀櫃KTV稽查，呼籲業者落實清消，並進入包廂向消費者說明，有民眾見到市長高喊「市長好」，盧則雙手合十呼籲年輕人互相宣傳，守住台中疫情，過好年。

本土群聚感染案件持續增加，今晚8點半，台中市長盧秀燕率隊前往銀櫃KTV稽查，了解業者是否落實實聯制，控管顧客全程戴口罩，並執行每日定期消毒等防疫措施。

盧秀燕與稽查單位進入包廂，親自向消費者說明防疫作為，有消費者向市長大喊，「市長好」；盧秀燕說明，很高興隨機稽查包廂顧客都配合防疫，是很好的示範。盧也呼籲年輕朋友互相宣導，唱歌戴上口罩，雖然不方便一點，但能繼續唱歌，守護大家健康。

盧秀燕受訪指出，未來將更加落實台中市各行業的防疫宣導，並確實稽查，以KTV為例，顧客要實名制、全程配戴口罩等規範。

盧秀燕說，雖然準備過農曆新年，但這段時間市府會跨局處總動員進行稽查，稽查過程可能造成市民一些不便，但為了平安過年，大家要同舟共濟，防疫做好，生意才能興榮。

盧也強調，未來業者若未落實防疫，市府將進行裁處。她感謝今晚稽查的業者與顧客都落實防疫，更感謝市府各同仁與市民共同守護。

中央修正視聽歌唱場所防疫管理措施指引，給予業者1個月的勸導期，業者仍不能輕忽，應儘速要求從業人員施打2劑疫苗，若後續查獲從業人員違規，將依傳染病等相關規定裁處。

為強化休閒娛樂場所防疫管理措施，中央流行疫情指揮中心昨(20)日宣布，包含舞廳、舞場等12大場所，除維持該等場所工作人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，才能提供服務外，今日起也規範民眾前往消費時，須配合出示完整接種COVID-19疫苗2劑且滿14天紀錄才能進場，提醒業者務必落實防疫作為。

台中市長盧秀燕今晚前往銀櫃KTV稽查。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚前往銀櫃KTV稽查。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚前往銀櫃KTV稽查，並進入包廂向消費者說明，有民眾見到市長高喊「市長好」，盧則呼籲年輕人互相宣傳，守住台中疫情，過好年。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚前往銀櫃KTV稽查，並進入包廂向消費者說明，有民眾見到市長高喊「市長好」，盧則呼籲年輕人互相宣傳，守住台中疫情，過好年。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚前往銀櫃KTV稽查，並進入包廂向消費者說明，有民眾見到市長高喊「市長好」，盧則呼籲年輕人互相宣傳，守住台中疫情，過好年。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚前往銀櫃KTV稽查，並進入包廂向消費者說明，有民眾見到市長高喊「市長好」，盧則呼籲年輕人互相宣傳，守住台中疫情，過好年。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚帶隊稽查銀櫃KTV，女顧客配合警方出示證件。記者黃仲裕／攝影
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盧秀燕 台中市 口罩

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