女兒表揚老爸 北斗鎮農民節喜氣中有溫馨
今年農民節剛好在春節連假，基層農會紛紛提前慶祝農民節，北斗鎮農民張東伯榮獲彰化縣農會110年度彰化縣舌尖上的記憶－阿公阿嬤家傳食譜競賽亞軍，今天接受北斗鎮農會總幹事，也就是他女兒張桂連的表揚，傳為農業界美談。
北斗鎮各界與鎮農會今天在鎮農會大樓舉辦農民節表彰大會，表揚近100名傑出、績優的農事小組長、產銷班員和家政班員等農民，3名推薦縣級表揚的傑出農民有農事小組長林顯煜、農村婦女陳妤靜，另一位是高齡88歲農民張東伯。副縣長洪榮章代表縣長王惠美致意，肯定他老當益壯，不但現在還每天下田耕作，還把不吝公開家傳美食「網思鴨」的作法以饗大眾。
張東伯一生務農，擅長種冬瓜，被稱作「東北斗冬瓜王」，他的子女多從事農業，長子張惠清曾任北斗鎮農會總幹事，長孫張建豐曾當選十大神農獎傑出農民，北斗鎮農會現任總幹事張桂連是他的愛女。
張東伯最愛吃母親手藝菜「網思鴨」，傳授給媳婦，這次參加彰化縣舌尖上的記憶-阿公阿嬤家傳食譜圖文竸賽，媳婦拍下料理每個步驟的照片，連同食材與作法的文字記錄，一併寄到縣農會，榮獲亞軍。
張桂連表示，她的祖母用豬胃與橫隔膜的網狀脂肪，俗稱豬網油，鴨肉切塊，用豬網油覆蓋後，淋上蔭油、麻油和老薑，放置大灶上面，爐灶燒稻草蒸熟網思鴨，一般鴨肉至少火文蒸4小時，紅面鴨肉質緊實，必須蒸6小時以上，豬網油和調味料充分滲入鴨肉，吃的時候不必任何沾醬，自有美味天成。
張東伯接受愛女的表揚，口罩遮住笑容，但遮不住滿溢笑意的雙眼；他說，除了農事，他早晚都運動，「人活著就要動」，閒暇之餘把農村古早味傳授給媳婦和兒孫，學習農業等新知，「活到老，學到老。」人生才快樂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言