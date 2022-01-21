女兒表揚老爸 北斗鎮農民節喜氣中有溫馨

今年農民節剛好在春節連假，基層農會紛紛提前慶祝農民節，北斗鎮農民張東伯榮獲彰化縣農會110年度彰化縣舌尖上的記憶－阿公阿嬤家傳食譜競賽亞軍，今天接受北斗鎮農會總幹事，也就是他女兒張桂連的表揚，傳為農業界美談。

北斗鎮各界與鎮農會今天在鎮農會大樓舉辦農民節表彰大會，表揚近100名傑出、績優的農事小組長、產銷班員和家政班員等農民，3名推薦縣級表揚的傑出農民有農事小組長林顯煜、農村婦女陳妤靜，另一位是高齡88歲農民張東伯。副縣長洪榮章代表縣長王惠美致意，肯定他老當益壯，不但現在還每天下田耕作，還把不吝公開家傳美食「網思鴨」的作法以饗大眾。

張東伯一生務農，擅長種冬瓜，被稱作「東北斗冬瓜王」，他的子女多從事農業，長子張惠清曾任北斗鎮農會總幹事，長孫張建豐曾當選十大神農獎傑出農民，北斗鎮農會現任總幹事張桂連是他的愛女。

張東伯最愛吃母親手藝菜「網思鴨」，傳授給媳婦，這次參加彰化縣舌尖上的記憶-阿公阿嬤家傳食譜圖文竸賽，媳婦拍下料理每個步驟的照片，連同食材與作法的文字記錄，一併寄到縣農會，榮獲亞軍。

張桂連表示，她的祖母用豬胃與橫隔膜的網狀脂肪，俗稱豬網油，鴨肉切塊，用豬網油覆蓋後，淋上蔭油、麻油和老薑，放置大灶上面，爐灶燒稻草蒸熟網思鴨，一般鴨肉至少火文蒸4小時，紅面鴨肉質緊實，必須蒸6小時以上，豬網油和調味料充分滲入鴨肉，吃的時候不必任何沾醬，自有美味天成。