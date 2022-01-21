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春耕水來彰化母親河變調 水利單位無奈搖頭

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣八堡圳被亂丟垃圾，水面浮現各種廢棄物。記者簡慧珍／攝影
彰化縣八堡圳被亂丟垃圾，水面浮現各種廢棄物。記者簡慧珍／攝影

昨天大寒，下一個節氣是立春（2月4日），農田水利署彰化管理處昨起開始放水，供農民整田後引水，沒想到少數民眾趁機丟垃圾，有「彰化母親河」美稱的八堡圳水面漂浮廢棄物，農田水利署彰化管理處已通知各工作站人員定點攔截，並加強宣導「不要再丟垃圾」。

農民習慣在立春前後春耕，耕田插秧之前先整地淹水，讓灌溉水滋潤土壤。農田水利署彰化管理處昨起放水，枯水期的八堡圳水流量增加，垃圾也增加，連附近民眾都看不下去，呼籲八堡圳流域周邊的居民能發揮公德心，不要亂丟圾垃汙染灌溉水源。

「真的不知道該怎麼講才有效果。」農田水利署彰化管理處管理組長陳耀釧今天表示，每年春耕前，農田水利署（改制前為水利會）工作人員都清理八堡圳灌溉溝的垃圾，割除雜草，保持水道清潔暢通，今年也清溝之後才放水，灌溉水進來，垃圾也來，這樣的情形年年上演，水利署相當無奈，只能繼續加強宣導維護環境整潔。

八堡圳1917年完工，和台南通垺圳、嘉義隆恩圳並稱台灣三大古老埤圳。彰化縣26鄉鎮市，有14鄉鎮市農田引取八堡圳灌溉。原本直接在濁水溪邊引水入圳，政府興建集集攔河堰後，改為從集集攔河堰北端進水口引水進新水道，再引進原水道。

目前集集攔河堰供應的水量不多，每日60多噸，是正常值的1/3。陳耀釧說，水量將隨接近立春逐漸增多，春節過後可恢復到每日最大量180到190噸，以便農民引水春耕。

水利署 農民

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