彰捷地方說明會 部分站距拉長盼提高使用率

彰化縣政府今天召開捷運鹿港線可行性研究說明會。有民眾擔心，鹿港線除彰化市、鹿港鎮車站外，沿線車站使用率可能偏低，縣府解釋，儘量拉長站間距離，以提高使用率。

一連2場的「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」地方說明會，彰化市場次上午10時在「彰化縣立圖書館1樓演講廳」舉辦；鹿港鎮場次下午2時30分在鹿港鎮公所4樓禮堂辦理。縣長王惠美率工務處長林漢斌等人出席，現場也開放民眾提問。

林漢斌指出，彰捷鹿港線規劃採中運量輕軌系統，沿線高架車站11站、平面車站12站，總經費約需新台幣263億元。彰化市區部分，會和彰化火車站銜接，也規劃在彰化市金馬路沿線設站；鹿港鎮部分，路線會貼近鹿港鎮市區，以增加民眾搭乘意願，也會連結鹿港轉運站，強化轉乘服務。

說明會中，有民眾詢問彰化捷運鹿港線除設在彰化市及鹿港鎮的車站外，其餘車站因周邊人口不多，使用率可能偏低。王惠美解釋，有關車站使用率偏低問題，鹿港線除彰化市、鹿港鎮的車站外，其餘車站站間距離都拉長，期盼提升車站使用率，而捷運一定要和火車站銜接才會發揮效果；她強調，工務處會建置網站，讓關心鹿港線的民眾了解規劃內容、發表意見，縣府會將民意納入考量。

彰縣府指出，彰化大眾捷運系統鹿港線可行性研究，依法需先召開說明會彙整民意，再送件縣議會審查；若議會通過，最快今年6月可送交通部審查。

依工務處資料，鹿港線整體路線跨越彰化、秀水、福興、鹿港等4鄉鎮，全線長21.2公里，設23座車站，包括平面站12座，高架站11座，另規劃和美支線。其中，「金馬站」為三鐵共站，乘客轉乘更加便利；「彰化車站」配合台鐵高架化全新站體，結合多目標商場區、停車、交通轉乘等服務，可帶動彰化市區發展；終點站「鹿港轉運站」，為縣府採BOT促參案方式規劃興建綜合性客運轉運站。

捷運線並串聯「新彰化火車站特區」、「金馬路住商發展區」、「台化廠區開發」、「鹿港打鐵厝綜合產業開發計畫」等捷運站周邊土地開發計畫。