中市府現勘顏寬恒家族房舍 南屯違建今拆完結案

國民黨前立委顏寬恒家族位於台中南屯817公共設施保留地的房舍，在立委補選期間被揭露為違建，台中市都發局限期拆除完畢，今天是最後一天。中市府下午派員到場會勘，確認違建部分已100%拆除，要求所有權人清理拆除後的廢棄物，以確保安全。

市府表示，顏家沙鹿民宅、龍井國有地違建部分，目前已完成複查，違建包含地下室一層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建一層、圍牆等屬於違建，今已開立違建認定通知書，要求14天限期改善；沙鹿山頂腳黃昏市場違建17日完成勘查，也是限期14天改善。

顏家南屯房舍位於公共設施保留地，也占用部分國有土地，在立委選舉期間引起軒然大波，顏寬恒除親自開挖土機敲下第一塊磚，補選結束後，市府上周限期7日改善，顏家拆除進度也加快。

都發局表示，連日督促所有權人拆除，以免春節期間造成公安問題，今下午派人現場勘查，違建部分已100%拆除，拆除後的營建廢棄物仍留在現場，要求儘速清理。