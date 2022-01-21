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南投魚池鄉蘭花盛產 春節布置祈新年好兆頭

中央社 / 南投縣21日電

春節將至，魚池鄉蘭花盛產，尤其虎頭蘭更有祈求「虎虎生風」新年好兆頭之意，鄉公所今天邀民眾到魚池鄉買蘭花，若春節期間到日月潭玩，也別忘進市區賞燈、選購優質農產品。

迎接虎年，虎頭蘭的「虎」與「福」諧音，有迎春納福吉祥意義，魚池鄉長劉啟帆今天接受媒體聯訪，他向民眾推薦，虎頭蘭是逢年過節應景花卉，適逢虎年更可布置祈求「虎虎生風」新年好兆頭，魚池鄉蘭園林立，虎頭蘭、石斛蘭、國蘭、文心蘭等應有盡有，歡迎到魚池鄉選購。

魚池鄉四周環山，環境溼度高、日夜溫差明顯，蘭花品質佳、產量穩。劉啟帆說，鄉內主要栽種國蘭、虎頭蘭，虎頭蘭品種及栽種技術傲視全台，產量約占全國8成，國蘭外銷韓國為主，產量約占全國2成5，可說是全國主要產區之一。

劉啟帆表示，虎頭蘭較其他洋蘭更能適應低溫，開花期集中10月到隔年2月，花期近3個月，具有雍容花姿、大器花型、綠葉線條美，觀賞期長，除盆花觀賞，也非常適合切花，鄉內以東光花卉區為密集種植區，占全鄉7成，花農用心栽種品質最優良的蘭花，更耗費心思研發新品種來豐富台灣蘭花市場。

另外，魚池鄉公所在魚池街區、三角公園、鄉公所門口打造藝術燈區，3大打卡景點在晚間6時後點燈，打造熱鬧節慶氣氛，劉啟帆說，蘭花、紅茶、香菇、咖啡是鄉內最優質農特產，邀全國遊客春節期間遊玩日月潭，再到魚池市區買農特產、拍「網美照」。

春節 日月潭

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