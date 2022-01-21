彰化環保人員進出電鍍廠採樣 竟「鉻」中毒內分泌異常

彰化是農業大縣，過去因工廠未依規定排放廢水，導致排水與農田遭受重金屬汙染，彰化秀傳醫院去年籌設重金屬檢驗實驗室，展開勞工特殊危害作業重金屬檢查及提供臨床醫療門診，到去年底共有845人做重金屬檢驗，發現16人分別有汞、鎳、鉻、鉛等數值異常，行業以電池業者較多。

彰化秀傳職業醫學科主任李育慶表示，微量重金屬元素雖然是人體正常生理所需，但是超量重金屬卻對健康有嚴重影響，包括生理功能、基因突變和癌症風險等，生活中常見的重金屬來源包括空氣汙染、工業廢水汙染土壤、農作物、地下水、深海魚、蝦、貝類，還有來路不明的中草藥。

李育慶提到血鉛每百毫升大於40微克(40ug/dl)以上是中毒濃度，一名在鉛蓄電池工廠年資32年的55歲男子檢驗達47ug/dL，研判是工作環境呼吸防護具配戴不確實、清潔不徹底或在工作場所飲食所致。

職業醫學科教授張武修指出，環境、食品以及工作場所重金屬的暴露，國內法規有嚴格要求；但是過去數十年來，因工業發展，台灣重金屬污染遍及全國工廠、大氣、土壤、水、食品、醫藥，對國人健康產生嚴重威脅。

他提出一名個案從事環保檢測人員，到很多電鍍廠下游採樣分析，在實驗室工作受到暴露，導致體內「鉻」排放量異常，造成內分泌異常。