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將負責6小學午餐 台中市議員施志昌爭取千萬擴建中央廚房

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員施志昌提到，為了讓學童能有更好的營養午餐品質，希望能擴建大安國小的中央廚房，更新設備，推動擴建計畫。圖／議員施志昌服務處提供
台中市議員施志昌提到，為了讓學童能有更好的營養午餐品質，希望能擴建大安國小的中央廚房，更新設備，推動擴建計畫。圖／議員施志昌服務處提供

台中市大安區大安國小設有中央廚房，平時皆負責三光、海墘國小及大甲區文武國小等，共4間小學營養午餐。為了解決廚房設備老舊問題，市議員施志昌今早召集教育局會勘，預計將花費1千284萬，工程期約8月份完工。

大安國小設有中央廚房，平時負責三光、海墘國小及大甲區文武國小等，共4間小學，每日需負責供餐570人，但廚房已設備老舊、也有水塔增設、地面積水等問題。

未來也規劃將納入西岐、德化國小2間，為了因應接下來更多學童的午餐品質，施志昌今早召集台中市教育局、大安國小校方進行會勘。

施志昌提到，為了讓學童能有更好的營養午餐品質，希望能擴建大安國小的中央廚房，更新設備，感謝立法院副院長蔡其昌從國教署爭取經費，推動擴建計畫。

教育局表示，此次大安國小的中央廚房擴建計畫，招標金額約為1284萬，包含主體擴建與設施設備更新以及廚房環改善，目前申請建造中，預計工程約需180天，預計8月完工。

台中市大安區大安國小設有中央廚房，平時負責4間小學學生營養午餐，但設備已相當老舊，需要更新擴大設備。圖／議員施志昌服務處提供
台中市大安區大安國小設有中央廚房，平時負責4間小學學生營養午餐，但設備已相當老舊，需要更新擴大設備。圖／議員施志昌服務處提供
台中市大安區大安國小設有中央廚房，平時負責三光、海墘國小及大甲區文武國小等，共4間小學，每日需負責供餐570人。圖／議員施志昌服務處提供
台中市大安區大安國小設有中央廚房，平時負責三光、海墘國小及大甲區文武國小等，共4間小學，每日需負責供餐570人。圖／議員施志昌服務處提供

教育局 營養午餐 小學

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