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魚池澀水森林步道新景點 南投處打造景觀橋完成啓用

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投林管處斥資800餘萬，去年底重新打造澀水森林步道景點，設置安全穩固橋梁。圖／南投林管處提供
南投林管處斥資800餘萬，去年底重新打造澀水森林步道景點，設置安全穩固橋梁。圖／南投林管處提供

南投縣魚池鄉澀水森林步道，海拔介於500至600公尺間，行走其間，林蔭覆蓋率高，澀水、桃米坑兩溪貫穿其間，步道顯得潮溼，沒有化學藥劑的侵入，自然條件良好，使得生態豐厚，南投林管處斥資800餘萬，去年底重新打造澀水森林步道景點，設置安全穩固橋梁。

南投林管處表示，澀水森林步道水上平台每遇颱風豪雨即中斷，為改善包括水上步道、森林步道及水上平台，景觀橋工程已於去年12月30日完工驗收，總工程費807萬元，並開放民眾使用，除提供民眾安全通行外，採用國產集成材拱型景觀橋更成為新景點，讓民眾倘佯於森林悠境，帶動地方觀光發展。

處長李政賢表示，澀水森林步道全長約2.5公里，早期於水上平台架設簡易竹橋供遊客通行串聯步道，步道沿線蕨類生態豐富，有侏儸紀公園的美稱，但每遇颱風豪雨溪水暴漲即沖毀，景觀橋去年啟用後，可遮蔽大多數的陽光，夏季也不覺得溽暑難耐之感，因而規劃於水上平台上游河道較窄處設置橋梁，並於橋樑造型、材質及護欄柱導入杉林、蕨類捲曲、河道彎曲的造型意象。

南投林管處說，魚池澀水步道毗鄰埔里鎮，住家開車不到30分鐘可抵達，走在美輪美奐景觀橋上，除可俯瞰桃米坑溪如的潺潺流水及水上平台外，兩側豐富蕨類植物及高聳杉木林圍繞，更能讓民眾感受芬多精及森林之美，期待景觀橋能成為新遊憩亮點，帶動地方觀光發展。

南投林管處斥資800餘萬，去年底重新打造澀水森林步道景點，設置安全穩固橋梁。圖／南投林管處提供
南投林管處斥資800餘萬，去年底重新打造澀水森林步道景點，設置安全穩固橋梁。圖／南投林管處提供
南投林管處斥資800餘萬，去年底重新打造澀水森林步道景點，設置安全穩固橋梁。圖／南投林管處提供
南投林管處斥資800餘萬，去年底重新打造澀水森林步道景點，設置安全穩固橋梁。圖／南投林管處提供

南投 豪雨 颱風

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