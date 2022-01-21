彰化大竹鹿港捷運路線成形 鄉親建議機車格要足衝運量

彰化縣府催生彰化大竹鹿港捷運線，今舉辦可行性研究說明會，民眾發問踴躍，關心軌道路線會不會鄰近聚落，也提醒捷運站點應以居民需求為主，設置足夠機車停車格，才能提高使用，彰化縣府蒐集民意後將修正計畫送彰化縣議會審查，最終定案送交通部，經行政院核定計畫後7年通車。

台中捷運綠線延伸彰化可行性研究目前在行政院審查，彰縣府為串聯彰化及鹿港公共運輸服務，紓解鹿港觀光人潮，進一步推動建設捷運鹿港線，規畫全長21.2公里，跨越彰化、秀水、福興、鹿港等四鄉鎮，設23個車站，每個站的間區市區約800公尺到1公里，郊區拉到1至2公里的間距。

縣府與顧問公司今舉辦2場說明會蒐集地方意見，彰化縣長王惠美到場表示，歐美先進國家都有自己的軌道建設，現在是老年會社會，便捷大眾交通運輸，長輩才能更加舒適，希望將南北軌道工程建置起來，讓彰化變成來去自如，說明會沒預設立場，會將鄉親意見都蒐集起來。

鄉親提問目前的公布行經福興的路線是否確定，顧問公司指出，軌道從馬鳴路進入鹿港鎮打鐵厝產業園區，原本想搭聯外道路的便車，從鹿和路再轉中正路，抵達終點鹿港轉運站，但評估鹿和路沿線沒有聚落，主要為農業區，不如到富麗大鎮後調整往南走，可以服務福興公所周邊。

彰化市東芳國小居民認為從林森路到線東路轉彰馬路的路線勢必要做到垂直轉彎，會影響住戶，彰化縣府工務處長林漢斌說，縣府知道馬鳴路和彰馬路口有聚落聚集，初步採高架設計，後續綜合規畫隊與所需範圍會更確定，王惠美也說，不會亂拆房子，即便評估有必要也不會虧待居民。