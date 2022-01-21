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影／顏家南屯違建快拆光 中市府：下午現勘認定

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
國民黨前立委顏寬恒家族位於南屯的房舍涉及違建，今天是自行拆除最後一天，中市府下午將正式會勘，確認違建是否都已拆完。記者洪敬浤／攝影
國民黨前立委顏寬恒家族位於南屯的房舍涉及違建，今天是自行拆除最後一天，中市府下午將正式會勘，確認違建是否都已拆完。記者洪敬浤／攝影

國民黨前立委顏寬恒家族位於台中南屯的房舍，在立委補選期間被揭露為違建台中市都發局限期7天拆除完畢，今天是最後一天。中市府連日緊盯拆除進度，昨天勘查已拆除超過8成，今上午都發局派員到現場，初判今天違建可拆完，下午將正式會勘，確認違建拆除狀況。

顏家南屯房舍位於公共設施保留地，也佔用部分國有土地，在選舉期間引起軒然大波，顏寬恒除親自開挖土機敲下第一塊磚，補選結束後，顏家拆除進度也加快，目前大同九街側圍牆部分都已拆除，後方國有地上的倉庫、警衛室也移除。

顏家南屯房舍屬於合法建物部分有200平方公尺，兩側增建的違建得拆除。台中市都發局表示，下午將前往現場勘查，確認違建部分是否都已拆除，或已達到不堪使用的程度；另外位於顏家土地的沙鹿山頂腳黃昏市場違建，沙鹿民宅及龍井國有地違建部分，都發局表示，都已要求限期改善，將依程序辦理。

國民黨前立委顏寬恒家族位於南屯的房舍涉及違建，今天是自行拆除最後一天，中市府下午將正式會勘，確認違建是否都已拆完。記者洪敬浤／攝影
國民黨前立委顏寬恒家族位於南屯的房舍涉及違建，今天是自行拆除最後一天，中市府下午將正式會勘，確認違建是否都已拆完。記者洪敬浤／攝影

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