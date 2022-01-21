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因應中火增設燃氣機組 中市啟動電力業加嚴作業

中央社 / 台中21日電

因應台中火力發電廠及中佳電力公司將增設燃氣複循環機組，台中市環保局今天宣布，將啟動第4次電力業加嚴作業，增訂氣渦輪機組及複循環機組的「氮氧化物」排放限值。

台中市環保局發布新聞稿指出，台中發電廠及中佳電力事業股份有限公司預計在民國114年底前增設燃氣複循環機組，加上汽電共生設備鍋爐主要燃料為生煤，為針對未來台中市轄內增設的燃氣機組加強管制，台中市正式啟動第4次電力業加嚴作業。

台中市環保局長陳宏益指出，雖然歷經多年的「台中市電力設施空氣污染物排放標準」修正案（即第3次電力業加嚴）已在去年10月20日經行政院環保署核定，並於去年11月8日由中市府正式發布實施，對於中火的實質管制力道已經增添一項利器。

陳宏益表示，但由於中火目前已規劃於113年至114年增建2部130萬瓩燃氣複循環機組、中佳公司則預計於114年興建1部65萬瓩燃氣複循環機組，這3部大型燃氣機組上線後，勢必增加「氮氧化物」排放。

陳宏益說，另再加上汽電共生設備鍋爐主要燃燒的生煤，不僅會產生PM2.5，還會排放重金屬及戴奧辛等有害健康物質，因此相關排放標準確實應超前部署、且有再次修正加嚴的必要性。

環保局表示，日前預告「台中市電力設施空氣污染物排放標準第5條修正草案」修正重點，主要規劃採2階段管制方式給予業者改善及緩衝時間，同時參考國外針對燃氣複循環機組相較嚴格的管制規範，加嚴增訂氣渦輪機組及複循環機組的「氮氧化物」排放限值、並要求於114年1月1日起即應符合2ppm。

至於在汽電共生設備鍋爐部分，環保局指出，則加嚴既有的「硫氧化物」及「氮氧化物」排放限值、並增訂「汞及其化合物」，其中既設的汽電共生設備鍋爐「汞及其化合物」自112年1月1日起即應符合排放標準1.8 μg/Nm3。

台中市 中火 行政院

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