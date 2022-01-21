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鎮瀾宮案 內政部：台中市府有責輔導、釐清疑義
大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭疑違法任董事長。內政部今天表示，已於昨日傍晚收到台中市政府民政局回函，並提供財團法人台中市大甲鎮瀾宮組織章程歷次變更資料。鎮瀾宮有責任主動對外公開組織章程並說明，以釐清各界疑義。
內政部進一步指出，大甲鎮瀾宮是全國高知名度寺廟，有收受全國各界不特定人士之捐款，具有重大公益性質；每年舉辦的媽祖繞境活動是世界三大宗教盛事之一，在國際上享有盛譽。
有關近日各界對大甲鎮瀾宮人事選任之相關疑慮，內政部表示，此事已受到全國民眾的注目。因此，大甲鎮瀾宮有責任主動對外公開組織章程並說明，以釐清各界疑義。
內政部並表示，大甲鎮瀾宮為地方性宗教財團法人，主管機關台中市政府有責任輔導該法人，依規定辦理大甲鎮瀾宮人事選任相關事宜，並釐清各界疑義，善盡該寺廟主管機關之責。
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