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指盧秀燕炒地被告 李順涼：說清楚就好，何必動司法？

聯合報 / 記者趙容萱白錫鏗／台中即時報導
台中市長盧秀燕、其夫廖述嘉今天針對前中市追分國小校長李順涼言論委請律師王俊文，到台中檢署按鈴控告李順涼涉嫌誹謗。記者白錫鏗／攝影
台中市長盧秀燕、其夫廖述嘉今天針對前中市追分國小校長李順涼言論委請律師王俊文，到台中檢署按鈴控告李順涼涉嫌誹謗。記者白錫鏗／攝影

台中市追分國小前校長李順涼近日在寶島聯播網表示「聽說中捷藍線B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，...盧家就是廖家」，遭指涉的台中市長盧秀燕今提告，前立委孫大千也在臉書聲援批李「話更不可以亂說」。李順涼今天受訪時說，「她（盧秀燕）說清楚就好了，何必動到司法？」他會誠實面對司法。

李順涼指出，台中捷運藍線設站及路線規劃涉及公共利益，為何中捷藍線B1站北移？因為有人跟他說與買土地有關，他合理懷疑。他認為，外界對於中捷藍線B1站北移決策過程有所質疑，且牽扯到盧秀燕、其夫廖述嘉家族，盧秀燕應針對此說清楚、講明白。

盧秀燕與廖述嘉今天針對李順涼19日在寶島聯播網的言論委請律師王俊文到台中檢署，按鈴控告李順涼涉嫌誹謗。王俊文表示「李校長的言論與事實不符，子虛烏有，無論是盧市長或她的先生都沒有與校長所講的那樣事，都沒有」，遞狀後由內勤檢察官受理。

媒體詢問盧秀燕為何提告？王俊文說，盧秀燕立刻提告，是為了捍衛名譽，這些謠言與事實真相很清楚，希望司法還給盧市長及家人公道，同時提醒用影射含血噴人的人，不要隨便造謠。

媒體又詢問「這塊地與盧市長有沒有關係？」，王俊文回稱「沒有、沒有，李校長的言論與事實完全不符，子虛烏有，無論是盧市長或她先生都沒有與李校長所講的那樣事，都沒有」。

盧秀燕 台中捷運 司法

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