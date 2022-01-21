指盧秀燕炒地被告 李順涼：說清楚就好，何必動司法？

台中市追分國小前校長李順涼近日在寶島聯播網表示「聽說中捷藍線B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，...盧家就是廖家」，遭指涉的台中市長盧秀燕今提告，前立委孫大千也在臉書聲援批李「話更不可以亂說」。李順涼今天受訪時說，「她（盧秀燕）說清楚就好了，何必動到司法？」他會誠實面對司法。

李順涼指出，台中捷運藍線設站及路線規劃涉及公共利益，為何中捷藍線B1站北移？因為有人跟他說與買土地有關，他合理懷疑。他認為，外界對於中捷藍線B1站北移決策過程有所質疑，且牽扯到盧秀燕、其夫廖述嘉家族，盧秀燕應針對此說清楚、講明白。

盧秀燕與廖述嘉今天針對李順涼19日在寶島聯播網的言論委請律師王俊文到台中檢署，按鈴控告李順涼涉嫌誹謗。王俊文表示「李校長的言論與事實不符，子虛烏有，無論是盧市長或她的先生都沒有與校長所講的那樣事，都沒有」，遞狀後由內勤檢察官受理。

媒體詢問盧秀燕為何提告？王俊文說，盧秀燕立刻提告，是為了捍衛名譽，這些謠言與事實真相很清楚，希望司法還給盧市長及家人公道，同時提醒用影射含血噴人的人，不要隨便造謠。

媒體又詢問「這塊地與盧市長有沒有關係？」，王俊文回稱「沒有、沒有，李校長的言論與事實完全不符，子虛烏有，無論是盧市長或她先生都沒有與李校長所講的那樣事，都沒有」。